Inauguriamo oggi una nuova rubrica di Medical Facts dedicata alla Fantascienza, quel genere della letteratura che, immaginando teorie scientifiche e progressi tecnologici più o meno lontani dalla realtà, s’interroga sulla portata sociale della Scienza e più in generale sui binari culturali verso i quali si inidirizza o potrebbe indirizzarsi il futuro dell’Umanità.

Perché occuparci di Fantascienza su Medical Facts? Innanzitutto, proprio per il valore etico e metafisico di questi interrogativi. Interrogativi sui quali sarebbe prezioso ragionassero attivamente non soltanto Scienza e Politica, ma tutti i membri di una comunità, ognuno con i propri strumenti e i propri ruoli. Inoltre, riteniamo utile occuparci di Fantascienza perché alcuni degli scenari da essa immaginati si sono poi almeno parzialmente concretizzati nella realtà. Da qui il carattere anticipatorio, e forse anche influente, di questa branca della letteratura nei confronti del progresso scientifico e tecnologico.

Come occuparci di Fantascienza su Medical Facts?

Noi non siamo esperti di Critica letteraria, di Bioetica o di Filosofia della Scienza. Tutt’al più potremmo essere degli appassionati di queste discipline. Siamo però ricercatori, clinici o affini con un bagaglio di studi che ci consente di trattare la base scientifica dalla quale spicca il volo la Fantascienza. Possiamo cioè sgomberare il campo da eventuali credenze infondate sul presente della Scienza e, cosa altrettanto interessante, fornire una prospettiva sul futuro di questa disciplina. E, perché no, cogliere questo spazio per interrogarci anche noi, insieme a voi, sui grandi temi che la Letteratura ci offre.

Frankenstein ovvero il Prometeo moderno (prima parte)

L’opera con la quale abbiamo scelto di iniziare la nostra rubrica sulla Fantascienza è Frankenstein Ovvero Il Prometeo Moderno, da molti considerato il capostipite di questo genere letterario. Invitata a Ginevra dalla sorellastra amante del poeta Lord Byron, la diciannovenne Mary Shelley trascorre intere giornate estive chiusa a Villa Diodati, la residenza di Byron.

È infatti il 1816, l’Anno senza estate: una serie di congiunture tra cui una massiccia eruzione vulcanica in Indonesia e una riduzione nel rilascio di energia da parte del Sole alterano pesantemente il clima estivo generando piogge anomale, tempeste di neve e piccoli fenomeni di glaciazione che mettono quell’anno pesantemente in ginocchio l’economia occidentale.

Barricati a villa Diodati, Lord Byron e i suoi ospiti trascorrono i primi giorni a leggere le storie di fantasmi dell’antologia Fantasmagoriana, terminata la quale il poeta inglese indice una sfida: a chi scrive la storia di fantasmi più bella. È in questo contesto che Mary Shelley partorisce Frankenstein.

Ancora una volta, come era già successo a Boccaccio con il Decameron durante la Peste Nera del Trecento, un lungo periodo di reclusione per calamità naturali si rivela un formidabile incubatore del genio creativo. Chissà che un’opera di grandezza simile non stia silenziosamente venendo alla luce anche adesso, in questi giorni di COVID-19.

La trama

Il romanzo, ambientato nell’Europa del diciottesimo secolo, narra le vicissitudini di Victor Frankenstein, giovane studioso di scienze naturali presso l’Università di Ingolstadt che in seguito alla morte della madre per scarlattina si rifugia nell’ossessione di creare artificialmente la vita.

Dopo varie e intense ricerche, il giovane mette a punto una tecnica (non precisata nel romanzo originale; basata su una scarica elettrica secondo diverse trasposizioni cinematografiche) che gli permette di animare un umanoide assemblato in laboratorio (a partire da “materiali” non meglio specificati secondo il romanzo; ottenuto cucendo insieme parti di vari cadaveri secondo il Frankenstein diretto da James Whale nel 1931).

Contrariamente alle aspettative del Dottor Frankenstein, una volta animata, la Creatura (chiamata in questo modo dallo scienziato) mostra dei caratteri fisici talmente sgradevoli da traumatizzare il suo inventore stesso, inducendolo al ripudio.

La Creatura, elemento interessante di quest’opera, non è però una semplice macchina biologica che si muove e respira, bensì una Persona a tutti gli effetti, consapevole di sè stesso e di ciò che gli accade. Ed è proprio questa consapevolezza che lo porta a soffrire per il ripudio da parte del suo inventore e di tutti coloro che terrorizzati dalle sue sembianze, lo rifuggono. Disperato, la Creatura si vendica uccidendo il fratello del Dottor Frankenstein.

A ciò segue un confronto filosoficamente ed emotivamente molto intenso: la Creatura rimprovera al Dottor Frankenstein di averlo messo al mondo con superficialità, con fattezze esteriori tali da impedirgli qualsiasi contatto sereno con gli esseri umani, e di averlo quindi destinato all’infelicità. Per rimediare a questo errore, chiede a Frankenstein di dar vita ad un’altra Creatura, femminile, simile a lui, con la quale fuggire lontano dal consorzio umano e trovare la felicità della quale anche lui ha diritto.

Il Dottor Frankenstein, alla luce dell’assassinio del fratello, preoccupato adesso che dall’unione di due Creature possa nascere una razza che metta a repentaglio il genere umano, respinge la richiesta. Ciò amplifica la disperazione della Creatura che decide di distruggere tutto ciò che il suo inventore ama, culminando nell’omicidio di Elizabeth, l’amore di una vita del Dottor Frankenstein, il giorno dopo il loro matrimonio.

Lo scienziato si getta quindi in una lunga caccia alla propria Creatura, sino al Polo Nord. Lì, stremato dalla fatica, viene notato dall’equipaggio del Capitano Walton, che prova a soccorrerlo. Morente, il Dottor Frankenstein racconta la propria storia al Capitano, intimandogli nelle sue ultime parole di «cercare la felicità nella pace ed evitare l’ambizione, anche se si tratta di quella, apparentemente innocente, di distinguervi nella scienza e nelle scoperte».

Sopraggiunge quindi la Creatura, che dinnanzi alla morte del proprio inventore reagisce con disperazione, sentendosi ancora più solo e, soprattutto, irreparabilmente in colpa.

La Creatura, sfogandosi con lucidità con il Capitano, giunge quindi alla conclusione che non possa esserci altra soluzione al proprio dolore, all’impossibilità di un futuro felice, se non il suicidio. Balza quindi su una lastra di ghiaccio e scompare, probabilmente per sempre, fra le tenebre.

La Scienza alla base di Frankenstein

Nel concepire questa complessa e intensa storia, Mary Shelley subì probabilmente varie influenze. Se sul piano personale è verosimile un’analogia tra la morte della madre del Dottor Frankenstein (movente che lo spinse a cercare un metodo per creare la vita dalla non-vita) e la perdita della figlia subita da Mary Shelley a pochi giorni dal parto, sul piano scientifico l’autrice è stata probabilmente influenzata dagli esperimenti di Luigi Galvani e del nipote Giovanni Aldini nel campo dell’elettrobiologia.

Il primo nel 1781 osservò che applicando opportune scariche elettriche fosse possibile indurre una contrazione nelle zampe di rane morte.

Successivamente il nipote di Galvani, con l’obiettivo ultimo di rianimare i cadaveri, provò ad applicare scariche elettriche alle teste mozzate e al resto del corpo di cadaveri decapitati, osservando anche in questo caso degli spasmi.

Aldini si rese però conto che questi approcci rudimentali non avrebbero consentito la rianimazione, ma soltanto parziali contrazioni muscolari ed abbandonò le ricerche. Come Mary Shelley stessa raccontò, questi studi furono argomento di conversazione in Villa Diodati nei giorni in cui concepì il suo romanzo.

… continua…

Alessandro Migliara

