Dopo l’ultima “pillola di ottimismo” di Guido Silvestri, Roberto Burioni condivide l’analisi dei dati scientifici, ma ha una visione del futuro meno ottimistica.

Pubblichiamo oggi l’ultima pillola di ottimismo di Guido Silvestri, che è l’occasione per illustrarvi come due ricercatori amici e che si stimano possono avere opinioni diverse. Era già successo con i vaccini: entrambi eravamo convinti che fossero sicuri, efficaci e fondamentali per mantenere la salute della nostra comunità, ma io ero convinto che la strada migliore fosse l’obbligo, Guido che bisognasse invece fare di più per convincere le persone. Eravamo quindi d’accordo sui dati scientifici oggettivi, ma dove cominciavano le opinioni le nostre idee divergevano, in maniera più che legittima.

Un futuro meno ottimistico

Con questa “pillola di ottimismo” accade la stessa cosa. Sui dati scientifici siamo naturalmente d’accordo al 100%, sul resto la vediamo diversamente. Il mio punto di vista è meno ottimistico di quello di Guido, ma il “dissenso” più rilevante è su un altro punto. Guido ha introdotto questa bellissima metafora della nave che deve viaggiare tra due scogli, quello del virus e quello della catastrofe economica. Guido offre indicazioni precise sulla rotta, mentre io penso che il compito di noi scienziati sia quello di fare di tutto per abbattere lo scoglio del virus, mentre il timone non è di nostra competenza, ma degli organi politici di una democrazia, come ho scritto qualche giorno fa in un post che vi invito a leggere.

In altre parole, io e Guido non ci troveremo mai in disaccordo sul risultato di un esperimento: i fatti sono i fatti e entrambi li rispettiamo. Se uno studio indica che una terapia è efficace, quella terapia è efficace; se dice che è inutile quella terapia è inutile. Punto e basta. Ma su tutto quello che viene dopo è normale avere opinioni diverse ed è giusto discutere, senza che questo faccia venire meno la fede nella scienza, e la stima e l’amicizia reciproca.

Roberto Burioni

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.