Perché alcuni individui vivono più a lungo di altri? Che ruolo gioca il patrimonio genetico che ereditiamo dai nostri genitori? Due domande sulle quali la Scienza si interroga da decenni. Lo studio che vi presentiamo oggi aggiunge un nuovo, inaspettato tassello.

La durata della vita è uno dei parametri che più varia da individuo a individuo. L’allungamento dell’aspettativa di vita media tra la nostra generazione e quella dei nostri nonni, o il confronto tra un Paese all’avanguardia e uno più arretrato, ci indicano il ruolo fondamentale giocato dal progresso della medicina e in generale dal miglioramento delle condizioni di vita di una popolazione. Eppure all’interno di una stessa generazione e di una stessa comunità non viviamo tutti lo stesso numero di anni.

Impatto di fattori ereditari e ambientali sulla durata della vita

Il nostro stile di vita (dieta, attività fisica e lavorativa) e la nostra esposizione a rischi ambientali esterni (raggi UV, agenti chimici ed altro), fortunatamente almeno in parte arginabili proprio dallo stile di vita che scegliamo di adottare (siamo noi a scegliere se proteggerci dai raggi UV quando andiamo al mare o se evitare di assumere alcol prima di metterci alla guida, ad esempio) possono fare la differenza tra noi e il nostro vicino di casa. Ma c’è di più: una significativa fetta della ragione per cui vivremo più o meno degli altri sembra essere predeterminata sin dalla nascita dal DNA che ereditiamo dai nostri genitori.

Già circa vent’anni fa uno studio condotto su più di 2500 coppie di gemelli svedesi, cresciuti insieme o in ambienti diversi, analizzò quanto fosse concorde l’età del decesso all’interno di ciascuna coppia di gemelli monozigoti (il cui patrimonio genetico ereditato dai genitori è identico quasi al 100%) o di gemelli dizigoti (il cui patrimonio genetico ereditato dai genitori è identico in media al 50%). Lo studio arrivò alla conclusione che la variabilità nella durata della vita all’interno di una popolazione può essere spiegata per il 25% dal diverso patrimonio genetico che ciascuno di noi eredita dai propri genitori.

Considerando che il nostro DNA è costituito da più di 25000 geni, si è poi iniziato a cercare quali di essi fosse responsabile di questo 25% di variabilità. Una delle strade più battute è stata cercare delle differenze significative tra il genoma dei centenari e quello del resto della popolazione. Ci si è così accorti che alcuni geni, in particolare APOE (codificante per una proteina coinvolta nel trasporto del colesterolo) e FOXO3A (codificante per una proteina che contribuisce a regolare vari processi, tra cui metabolismo e infiammazione) si presentano nei centenari in forme, definite in gergo tecnico varianti alleliche, significativamente meno comuni nel resto della popolazione. Nessuna delle varianti alleliche identificate in questi studi sembra però, se presa singolarmente, necessaria (se non ho quella variante, non ottengo l’effetto finale) né sufficiente (mi basta avere quella variante per ottenere l’effetto finale) a garantire la longevità.

Questo ci suggerisce che, eccetto in rari casi (rappresentati ad esempio da alcune malattie genetiche), il patrimonio genetico che ereditiamo dai nostri genitori normalmente influenza la durata della nostra vita tramite l’azione coordinata di più geni, ciascuno con un piccolo ruolo sul risultato finale.

Inoltre, nella maggior parte degli studi genetici eseguiti in passato si è andati a cercare varianti alleliche comuni in chi viveva più a lungo e poco presenti in chi viveva di meno, e viceversa. E’ però probabile che all’interno dei due gruppi ci sia una grande variabilità: i più longevi piuttosto che essere accomunati da una stessa variante allelica potrebbero avere ciascuno una propria variante, più rara, che li distingue dai meno longevi, e viceversa.

Alla ricerca di mutazioni rare

Al fine di identificare varianti alleliche rare ereditate dai genitori che impattano sulla durata della vita, uno studio condotto recentemente in collaborazione dall’Università di Harvard e dalla biotech Gero LLC ha setacciato il DNA di più di 40 mila individui presente in due bio-banche del Regno Unito (una di individui britannici seguiti nel tempo con un follow-up di 11 anni; l’altra di individui già deceduti di origine europea).

In particolare, la scelta strategica degli autori è stata non analizzare tutte le varianti alleliche presenti nel genoma, ma concentrarsi esclusivamente su una frazione di esse, le cosiddette Varianti di Proteine Troncate (VPT): mutazioni nel DNA che danno vita a proteine più corte, e quindi probabilmente meno funzionanti, rispetto alla norma. Queste varianti sono state inizialmente ordinate in 4 gruppi a seconda della loro frequenza media nei campioni analizzati, dalle più comuni alle più rare.

Meno proteine troncate ultra-rare erediti, più a lungo vivi

La prima domanda che gli autori dello studio si sono posti è la seguente: il numero di mutazioni VPT, e quindi il numero di proteine troncate che un individuo eredita dai genitori influisce sulla durata della sua vita? Il primo risultato emerso è che per quanto riguarda le proteine troncate altamente comuni, mediamente comuni o leggermente rare nelle bio-banche analizzate, il fatto che un individuo ne avesse un numero più elevato di un altro non era associato ad una differenza nella durata della vita tra i due individui. Diverso era lo scenario per le mutazioni che davano origine a proteine troncate ultra-rare (presenti nelle bio-banche in meno di un individuo su 10 mila): tra i soggetti analizzati, quelli che avevano ereditato un numero più alto di proteine troncate ultra-rare vivevano significativamente di meno. In particolare, secondo il modello matematico adottato nello studio ciascuna mutazione ereditata in più riduceva di 6 mesi la durata della vita.

Non soltanto il numero, ma anche il tipo di proteine troncate impatta sulla durata della vita

Ci si è poi chiesti se al di là del numero di proteine troncate ultra-rare ereditate, anche il tipo di proteine troncate potesse impattare sulla durata della vita dell’individuo. Per rispondere a questa domanda, ci si è concentrati su un sottogruppo di individui accomunati dallo stesso numero (5, molto vicino alla media della bio-banca analizzata) di proteine troncate ultra-rare ereditate e si è visto che in chi viveva di meno queste mutazioni avevano colpito proteine con tre caratteristiche ben precise: proteine presenti in più tessuti; proteine per le quali la cellula ha particolarmente bisogno di avere il 100% delle copie funzionanti; proteine per le quali è più raro trovare versioni troncate. Tre caratteristiche che indicano proteine di cui il nostro organismo ha particolarmente bisogno. Come era quindi ragionevole attendersi, più una proteina è necessaria all’organismo, più una mutazione troncante ereditata in quella proteina può influenzare negativamente la durata della vita di un individuo.

Nessuna proteina troncata ultra-rara, se presa singolarmente, sembra impattare significativamente sulla durata della vita

Come in qualsiasi studio di questo tipo, il risultato ideale sarebbe stato identificare quali specifiche proteine, se troncate, impattano significativamente sulla durata della vita. Andando però a dividere i soggetti analizzati in due gruppi, meno longevi e più longevi, nessun gene codificante per proteine, se preso singolarmente, risultava significativamente più colpito da mutazioni troncanti ultra-rare in un gruppo rispetto all’altro. Ciò è in linea con il fatto che è il numero (oltre al tipo) di proteine troncate a fare la differenza.

Prospettive e limiti dello studio

La novità di questo studio risiede nell’aver identificato come diverse mutazioni ultra-rare (ciascuna presente in meno di una persona su dieci mila) in più proteine cruciali possono di concerto giocare un impatto significativo sulla durata della vita, laddove spesso in passato ci si era concentrati sul cercare singole mutazioni comuni tra i soggetti più o meno longevi.

Quel 25% di impatto che il patrimonio genetico ereditato dai genitori esercita sulla durata della nostra vita sembra quindi adesso risiedere in un intricato mosaico di tasselli, alcuni più comuni (il classico esempio delle varianti alleliche in APOE e FOXO3A), altri, come quelli evidenziati in questo studio, più rari.

Come gli autori stessi dello studio precisano, i risultati da loro raggiunti andrebbero però confermati su un campione più rappresentativo della popolazione media rispetto a quello da loro utilizzato.

Inoltre, questo studio si è focalizzato sull’analisi dei geni del nostro DNA necessari a produrre le proteine. Questi rappresentano però soltanto l’1% del nostro patrimonio genetico. Ulteriori indicazioni potrebbero giungerci dall’analisi del restante 99% del genoma. Prima il mosaico dei fattori genetici ereditari che influenzano la durata della vita sarà completo, prima si potrà ipotizzare (se eticamente accettabile) di mettere a punto degli screening genetici in grado di identificare i soggetti più a rischio (quelli che hanno ereditato un maggior numero di mutazioni che impattano negativamente sulla durata della vita) e di supportarli nel tempo con delle terapie opportune.

Non bisogna infine dimenticare che il 75% della variabilità inter-individuale nella durata della vita risiede al di là del genoma ereditato dai nostri genitori. Questo 75% risiede nell’ambiente in cui viviamo, termine molto ampio (e tuttora non del tutto definito) che comprende una serie di elementi tra cui quegli insulti fisici e chimici che nel tempo possono danneggiare il DNA che abbiamo ereditato ed abbassare la nostra aspettativa di vita.

La buona notizia è che esiste anche il libero arbitrio e che perciò non siamo del tutto in balia del caso. Con uno stile di vita sano e lungimirante possiamo proteggere il nostro patrimonio genetico, le nostre cellule e in generale noi stessi da ciò che c’è di negativo nell’ambiente esterno, e massimizzare il contatto con ciò che di positivo il mondo in cui viviamo ci offre.

Alessandro Migliara

Fonti:

The heritability of human longevity: a population-based study of 2872 Danish twin pairs born 1870-1900. Hum Genet. 1996 Mar;97(3):319-23.

The genetics of human ageing. Nat Rev Genet. 2020 Feb;21(2):88-101. doi: 10.1038/s41576-019-0183-6.

Germline burden of rare damaging variants negatively affects human healthspan and lifespan. Elife. 2020 Apr 7;9. pii: e53449. doi: 10.7554/eLife.53449.

Rare ‘killer’ mutations present at birth could be taking years off your life. doi:10.1126/science.abc4494

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.