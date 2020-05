Il primo episodio di questi incontri del Professor Nicasio Mancini è con il professore di Immunologia all’Università di Harvard, una delle più prestigiose facoltà di Medicina al mondo.

La Scienza cresce grazie al confronto, alla curiosità interdisciplinare, alla creazione di un lessico comune. In questi giorni di scontri violenti e senza vincitori, nel momento in cui la Pandemia arretra e invece avanza prepotente la fretta di individuare la cura, i colpevoli, la data esatta della fine, il vero pericolo è perdere di vista il presente per occuparci solo di passato e futuro.

Noi di Medical Facts abbiamo scelto una via diversa, sulle nostre pagine scrivono e si confrontano quotidianamente scienziati e ricercatori che hanno un solo obiettivo: rendere disponibile e comprensibile a tutti il loro lavoro, la loro passione per la ricerca. Il Professor Nicasio Mancini è una delle anime di Medical Facts, una delle voci più forti e credibili. Da oggi inizia il suo viaggio nel mondo affascinante e complesso delle tante facce della ricerca, il confronto con colleghi impegnati su fronti diversi del progresso scientifico, per offrire a tutti noi un quadro di sintesi e uno stimolo ulteriore: quello della curiosità, la prima fiammella nel buio, il motore unico e inesauribile di quella meravigliosa macchina che è la Scienza.

Il primo dialogo è con l’immunologo Ivan Zanoni, professore all’Università degli Studi di Milano Bicocca oggi ad Harvard.

GUARDA IL VIDEO



