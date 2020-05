Una delle inevitabili conseguenze della quarantena è stata sicuramente la maggiore difficoltà a praticare attività fisica. Questo è vero anche, e soprattutto, per bambini e ragazzi.

Bambini e adolescenti devono muoversi ed essere il meno sedentari possibile. Questo lo sappiamo e da tempo e le linee guida mondiali lo ribadiscono: i bambini in età prescolare (dai 3 ai 4 anni) devono svolgere 180 minuti di attività fisica al giorno, non trascorre più di 1 ora seduti davanti ad uno schermo e dormire 10-13 ore. Per bambini e ragazzi in età scolare (5–17 anni) si raccomanda 1 ora di attività fisica giornaliera, di non superare le 2 ore complessive seduti davanti ad uno schermo e di dormire 9-11 ore.

Il COVID-19 e la “sua” quarantena hanno modificato le abitudini di bambini e ragazzi, che già prima non erano eccellenti. Le scuole chiuse e il distanziamento sociale sono stati sicuramente causa di una netta diminuzione dell’attività fisica e di un elevato aumento delle ore trascorse seduti davanti al pc, alla televisione o a qualche console per videogame.

Il documento Promoting healthy movement behaviours among children during the COVID-19 pandemic, pubblicato il 29 aprile 2020 online su Lancet Child Adolesc Health 2020 e firmato da dipartimenti medico scientifici di tutto il mondo, ha analizzato la situazione attuale e proposto alcune strategie da adottare. Il testo riporta come siano aumentate le ore trascorse a guardare la tv, a giocare ai videogame e di come siano diminuite le ore di attività fisica e di sonno.

Sei possibili pericoli

Ci sono 6 pericoli di questa situazione che ci devono preoccupare:

Già prima, come accennato, pochi tra bambini e ragazzi seguivano le indicazioni delle linee guida. Infatti, si stima che fossero seguite solo dal 5% dei “prescolari” (dai 3 ai 4 anni) e dal 10% degli “scolari” (5–17 anni). La salute di molti era dunque già compromessa a causa della sedentarietà, ma ora il dato potrebbe aumentare. Questo periodo di isolamento, specialmente se al chiuso e in spazi ristretti, potrebbe comportare un rischio maggiore di carenza di vitamina D, problemi di salute mentale e miopia. Anche se i bambini sembrano meno sensibili al COVID-19, mantenendo o aumentando i livelli di attività fisica possono ridurre il rischio di infezioni respiratorie, per cui l’attività fisica dovrebbe aumentare e non diminuire. L’attività fisica non dovrebbe diminuire proprio ora perché è un elemento fondamentale nella costruzione della resilienza e di quelle capacità che possono aiutare i bambini ad affrontare i cambiamenti e le difficoltà che si incontrano nella propria vita. Il movimento ha degli effetti che interagiscono con altre funzioni corporee, effetti che potrebbero essere compromessi. Per esempio i bambini che sono meno attivi e trascorrono più tempo davanti uno schermo avranno probabilmente una qualità del sonno più scadente. Potrebbero esserci potenziali conseguenze a lungo termine sulla salute e sull’economia se gli adattamenti comportamentali avversi, come una minore attività, diventassero la nuova normalità.

Sei strategie

A 6 evidenti pericoli il documento risponde con 6 strate0gie necessarie per adattarsi e combatterli, ve li riporto testualmente:

I genitori e gli accompagnatori dovrebbero integrare l’attività fisica nella routine quotidiana dei bambini (incluso l’uso dei media elettronici per facilitare la partecipazione) ed incoraggiare l’intera famiglia ad aderire, rispettando le normative sulla distanza fisica e l’accesso agli spazi esterni. I periodi di seduta prolungati devono essere interrotti ogni 30-60 minuti (ad esempio alzandosi in piedi e facendo stretching per 1 minuto). Dovrebbero seguire le raccomandazioni sul tempo ricreativo trascorso seduti davanti ad uno schermo ed incoraggiare la visione in gruppo e le interazioni e le esperienze sociali positive. Per aiutare i bambini a dormire a sufficienza, dovrebbero mantenere coerenti i tempi di sonno e di veglia, tenere gli schermi fuori dalla stanza in cui dormono i bambini ed evitare l’uso dello schermo prima di coricarsi. Gli educatori e gli insegnanti dovrebbero conoscere e promuovere le linee guida sul comportamento dei movimenti e cogliere le opportunità per incorporare messaggi, pratiche e politiche di movimento salutari nelle routine e nelle lezioni quotidiane della scuola domestica, ad esempio quando si pianificano lezioni online, si limitano le sedute prolungate e si incoraggiano cambiamenti nella postura come stare regolarmente in piedi, fare stretching o muoversi sul posto. Gli operatori sanitari dovrebbero comprendere e raccomandare le attuali linee guida a genitori, familiari e caregiver ed insistere sulla loro associazione positiva con la salute dei bambini durante tutte le visite, compresi i contatti remoti e la telemedicina. I governi dovrebbero promuovere comportamenti salutari di movimento nei bambini come parte delle strategie di risposta e di informazione pubblica e dovrebbero coinvolgere persone influenti nella promozione di tali messaggi. I media dovrebbero fornire messaggi regolari per promuovere l’attività fisica e interrompere lunghi periodi di seduta. I bambini dovrebbero parlare e sostenere il loro diritto a una vita sana e attiva, osservando attentamente le restrizioni sulla pandemia. La formazione di gruppi di pari può aiutare a mantenere modelli comportamentali di movimento sani.

Dobbiamo muoverci, in tutti i sensi.

Giacomo Astrua

