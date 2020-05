Guido Silvestri analizza i grafici dei ricoveri in Terapia Intensiva, degli ospedalizzati e dei decessi. Perché l’ottimismo di cui parla, è quello che viene dalla conoscenza.

Continua la grande ritirata di SARS-CoV-2 dall’Italia. Qui sotto trovate tre grafici: quello dei decessi per COVID-19 (ieri 285 unità), quello del totale dei ricoveri ospedalieri per COVID-19 (ieri calo di ben 1.161 unità, da 19.210 a 18.149) e poi quello dei ricoveri in terapia intensiva per COVID-19 (che avete visto molte volte, ieri calo di altre 101 unità, da 1.795 a 1.694). Come vedete, i tre grafici hanno esattamente lo stesso andamento, anche se i ricoveri di TI hanno la curva più pulita, mentre la curva dei decessi è piuttosto irregolare. Aggiungo con piacere che il numero dei ricoverati da COVID-19 nelle mie Marche cala in un giorno da 692 a 513, pari a 179 unità. Onestamente non so come si faccia a dubitare del fatto che il virus ci stia finalmente lasciando.

Riflessioni sulla riapertura

Guardando queste curve è forte la tentazione di dire: «Lasciamo che il virus sparisca senza cambiare la formula vincente». Ma credo che sia una tentazione a cui non si deve cedere, mentre invece bisogna cercare di fare un ragionamento più articolato. Perché l’Italia ha davanti a sé due esigenze, purtroppo non facili da far coincidere. La prima è quella di evitare un catastrofico ritorno del virus se si “riapre” in modo troppo improvviso. La seconda è quella di evitare una catastrofe economica (ma anche socio-sanitaria) se non si allenta la chiusura.

In questo senso, ricordo che tre fattori contribuiscono alla attuale ritirata del virus, e il loro impatto relativo non lo sa nessuno. Il primo fattore, ovviamente, è l’isolamento o lockdown. Il secondo è lo stabilirsi di immunità naturale tra la popolazione. Il terzo è la stagionalità, che sappiamo valere per gli altri coronavirus. Dei tre, solo l’immunità naturale ci potrà in parte proteggere contro il ritorno del virus – ma la durata di questa immunità è ignota e dovrà essere monitorata nel tempo. Ovviamente dei tre, solo il primo fattore, la chiusura, è controllabile.

Da scienziato ritengo che ogni decisione debba basarsi il più possibile sui dati. Auspico che, nelle prossime settimane, anziché affidarsi a speculazioni e/o modelli di dubbio valore, si metta in atto uno sforzo coordinato per generare dati su: livello di immunità e infezioni residue nella popolazione con test sierologici e virologici. Impatto di nuove terapie sulla prognosi di COVID-19. Adattamento del virus a causare malattia meno grave. Effetto del sovraccarico ospedaliero sulla letalità da COVID-19. Potenzialità del contact tracing in caso di ritorno del virus. Impatto del fattore climatico. La cosa più importante in questa situazione è generare dati (e, prima ancora, mettersi nella posizione di farlo). Per favore, facciamolo, senza tante storie e senza tanti sofismi.

Semantica dell’immunità

Mi sono reso conto che nell’usare il termine immunità si considerano in modo piuttosto intercambiabile due definizioni che in realtà sono diverse. La prima è immunità intesa come presenza di anticorpi nel siero di pazienti guariti. La seconda è immunità intesa come protezione dal rischio di contrarre l’infezione per la seconda volta. In virologia queste due definizioni coincidono nella grande maggioranza dei casi, ma non sempre. A volte la presenza di anticorpi nel siero non protegge da un’infezione (HIV è un esempio classico), e a volte si è protetti anche con livelli non-misurabili di anticorpi. Faccio questa precisazione non per pedanteria, ma nella speranza di ridurre incomprensioni tra chi ci legge.

Dacci oggi il nostro panico quotidiano

La menzione per oggi va a questo splendido titolo de La Repubblica: «Il Remdesivir funziona, anzi, no». (Visti i dati avrebbero potuto scrivere: “Il Remdesivir non funziona, anzi sì», ma si capisce che un titolo rassicurante e veritiero fa meno click dei messaggi che creano panico). L’articolo si riferisce allo studio cinese su Remdesivir che non ha trovato differenze significative tra i due bracci (al contrario di quello americano). Ricordo che lo studio cinese ha coinvolto 270 pazienti e non è stato completato secondo il design, per cui un risultato negativo è tecnicamente non-interpretabile, mentre lo studio Usa ha coinvolto 1.090 pazienti ed è stato completato secondo design.

Pulizie di primavera e un ringraziamento

Ricordo ai (rari) fessacchiotti che vengono qui a spammare nano-puttanate, oppure a fare commenti sarcastici e/o maleducati, oppure ad attaccare il sottoscritto e persone a lui care, che nessuno è obbligato a seguire questa pagina. Codesti geni vengono immediatamente bannati perché non meritano altro. Invece cerco di rispondere a ogni domanda posta in modo educato, anche se un po’ strampalata (la migliore: «Ma perché il totale dei morti in Italia non cala ancora?») – però non riesco proprio a rispondere a tutti. Per questo approfitto per ringraziare di cuore alcuni lettori che rispondono in mia vece con grande precisione (ne cito tre per tutti: Gianmichele Meucci, Dario Padovan e Ugo Cei).

E ora buon Primo Maggio a tutti! Abbiate pazienza che quest’anno è andata un po’ così, il prossimo sarà di nuovo come prima.

Guido Silvestri

Sostieni Medical Facts

Aiutateci ad aumentare il volume della vostra voce, Medical Facts è la somma di tutti i suoi lettori

https://www.gofundme.com/f/sostieni-medical-facts?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1

https://paypal.me/MedicalFactsSrl?locale.x=it_IT