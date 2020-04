Il professore di virologia della prestigiosa Emory Unviersity di Atlanta, da oggi entra nel nostro medical board e contribuirà con i suoi articoli e le sue “pillole di ottimismo”.

Il nostro Comitato Scientifico si arricchisce con un Cristiano Ronaldo della virologia: Guido Silvestri, che insegna questa materia in una delle più prestigiose facoltà di medicina del mondo, quella della Emory University di Atlanta, in Georgia (Usa).

A Guido mi lega un rapporto di infinita stima e di grande amicizia: siamo nati a pochi giorni l’uno dall’altro e siamo cresciuti a pochi chilometri di distanza nelle Marche, lui a Senigallia e io a Pesaro. Siamo entrambi figli di medici e entrambi abbiamo lasciato a un certo punto della nostra carriera il percorso della medicina clinica, per darci alla ricerca e all’insegnamento.

Il nostro rapporto di amicizia non è stato però mai caratterizzato da un reciproco appiattimento sulle reciproche opinioni: entrambi, naturalmente, abbiamo sempre sostenuto che i vaccini sono sicuri, efficaci e che un’altissima copertura vaccinale è indispensabile per la salute di una comunità. Su come raggiungerla, però, non siamo mai stati d’accordo: io a favore dell’obbligo, lui, al contrario, più propenso ad altre soluzioni. Gli scienziati sanno che sui dati non si discute, ma su tutto il resto sì. E così noi abbiamo sempre fatto, senza mai far venire meno stima e rispetto reciproci.

Guido Silvestri su Medical Facts

Guido, oltre a fare parte del medical board di Medical Facts, contribuirà con i suoi articoli e in particolare con le sue bellissime “pillole di ottimismo” che troverete anche nella sua pagina Facebook (che vi invitiamo a seguire)

In un momento in cui è arrivato un coronavirus cattivissimo che ci rovina la vita, è utile vedere questi strani parassiti anche da un punto di vista diverso. Per questo vi consigliamo il libro scritto da Guido (godibilissimo e di grande – meritato – successo: Il virus buono, Rizzoli). Benvenuto a bordo Guido e grazie a nome di tutti i lettori di Medical Facts.

Roberto Burioni

(Nella foto, da sinistra, Roberto Burioni e Guido Silvestri)