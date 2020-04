Eccessiva sonnolenza durante il giorno, risvegli improvvisi durante la notte, sensazione che il sonno sia stato poco ristoratore. A volte, questo quadro sintomatologico configura ben più di una semplice insonnia. Può trattarsi di una vera e propria patologia, detta sindrome delle apnee ostruttive notturne.

La sindrome delle apnee ostruttive notturne (Obstructive Sleep Apnea Syndrome – OSAS) è una condizione in cui, durante il sonno, le vie aeree superiori collassano in parte o del tutto, occludendo la via al passaggio dell’aria verso i polmoni e causando una temporanea riduzione (ipopnea) o assenza (apnea) di flusso aereo. Questa interruzione del passaggio aereo dura tipicamente almeno 10 secondi, e provoca due conseguenze principali: una riduzione della concentrazione di ossigeno nel sangue (la cosiddetta desaturazione) e una reazione paradossa a livello cerebrale. Infatti, in risposta alla desaturazione di ossigeno, il cervello si allerta e manda segnali nervosi che risvegliano improvvisamente la persona, per permetterle di respirare nuovamente. Questi risvegli sono nella maggior parte dei casi brevi e inconsci, e l’individuo non ne conserva memoria al mattino.

Come mai questa ostruzione al passaggio dell’aria si verifica in alcune persone piuttosto che in altre? Perché esistono alcune condizioni che rendono più stretto il canale del flusso aereo. Per esempio, nelle persone obese, il tessuto adiposo si deposita anche intorno alla faringe, restringendola. In altri casi, peculiarità anatomiche (come il mento piccolo e sfuggente, una lingua voluminosa o delle tonsille ingrandite) predispongono al collabimento dei tessuti durante il riposo notturno.

Si tratta di una patologia piuttosto diffusa: si stima infatti che colpisca il 34% degli uomini e il 17% delle donne negli Stati Uniti d’America, ed una simile percentuale di persone negli altri Paesi del mondo occidentale. Non solo: la prevalenza di questa malattia è in aumento, parallelamente all’aumento a livello globale della principale condizione che la accompagna, ovvero l’obesità.

Sintomi e conseguenze dell’OSAS

Come sospettare la presenza di apnee ostruttive notturne? Il sintomo più caratteristico è l’eccessiva sonnolenza durante il giorno, talvolta così intensa che la persona tende ad addormentarsi mentre svolge attività (anche pericolose, come la guida di autoveicoli). Questa sonnolenza, unita alla sensazione di non aver dormito abbastanza a lungo, o abbastanza profondamente, sono la conseguenza dei brevi risvegli notturni, che frammentano il sonno e lo rendono inefficace ai fini del recupero psicofisico. Nella maggior parte dei casi questi risvegli non vengono ricordati, e l’individuo non ne ha memoria al mattino; in casi più rari, la persona ricorda di essersi svegliata nella notte con una sensazione di soffocamento, oppure senza sintomi associati. Altri disturbi frequenti sono il mal di testa mattutino (che spesso si allevia nel corso della giornata), l’affaticamento e la sensazione di debolezza; durante la notte, possono verificarsi reflusso gastro-esofageo e nicturia (urinare durante il sonno). Il russamento, seppur spesso presente nelle persone con OSAS, non è specificamente associato a questa patologia.

Le conseguenze dell’OSAS non sono solo a breve termine: la mancanza di ossigeno nel sangue (conseguente alle apnee) provoca un’attivazione del sistema nervoso simpatico (per intenderci, quello legato alle reazioni di allarme, mediato da sostanze come adrenalina e noradenalina). Questa iperattivazione nervosa ha molteplici risvolti: aumenta la pressione arteriosa, riduce la sensibilità all’insulina e stimola lo stress ossidativo. Come conseguenza, l’OSAS risulta associata ad una maggior incidenza di ipertensione arteriosa, diabete mellito, ictus, patologie cardiache come scompenso, aritmie e infarto, e a una più elevata mortalità.

Diagnosi e approcci terapeutici

Per individuare la sindrome delle apnee ostruttive notturne possiamo oggi avvalerci di molteplici strumenti diagnostici. Il primo di questi è la storia clinica: un individuo che riferisce (in proprio, o più di frequente tramite una persona che condivide lo stesso letto) russamento e pause respiratorie durante il sonno notturno, insieme a fatica e facilità di addormentamento diurno, è da indagare ulteriormente per questa condizione. Sono attualmente disponibili molti questionari (come il questionario di Berlino, o la Scala della Sonnolenza di Epworth) che, tramite domande specifiche, valutano la probabilità che un certo individuo sia affetto da questa sindrome. L’esame clinico di per sé non è dirimente, in quanto non ci sono rilievi fisici caratteristici; il sovrappeso e l’obesità, come già detto, sono condizioni molto spesso correlate. Al momento attuale, però, l’esecuzione del test notturno e l’adozione di misure terapeutiche non sono raccomandate per tutti gli individui sovrappeso/obesi, ma solo per quelli che riferiscono sintomi o che svolgono mestieri in cui la sonnolenza diurna può costituire un pericolo rilevante (ad esempio guida di autoveicoli).

Il test diagnostico più affidabile è la cosiddetta polisonnografia, un esame che registra la qualità e profondità del sonno insieme a parametri respiratori (flusso aereo, movimento del torace, saturazione di ossigeno, russamento), all’attività cardiaca e ai movimenti durante il riposo notturno. Una volta raccolti i dati della polisonnografia, la presenza e la severità dell’OSAS viene valutata attraverso il cosiddetto “indice apnea-ipopnea” (Apnea-Hypopnea Index – AHI): un valore che quantifica quante volte il flusso aereo si è arrestato, del tutto o parzialmente, durante il sonno.

Che fare se la diagnosi di OSAS viene confermata dal test? Oggi sono disponibili diverse opzioni terapeutiche, che spaziano dalle modifiche comportamentali alla chirurgia. L’approccio comportamentale prevede la perdita di peso, l’esercizio fisico regolare (che sembra migliorare i sintomi in maniera indipendente dal calo ponderale), l’astinenza dal consumo di alcolici e l’evitamento della posiziona supina durante il sonno (che favorisce meccanicamente l’occlusione delle vie aeree), preferendo dormire sul fianco o in posiziona prona. Queste misure sono il primo gradino terapeutico, da tentare in chi ha pochi sintomi o nessun sintomo.

L’approccio terapeutico successivo, da considerare negli individui con OSAS moderata-severa e/o che non hanno avuto beneficio dall’adozione di misure comportamentali, sono i dispositivi cosiddetti “PAP” (positive airway pressure): queste macchine, applicate sul viso della persona al momento di mettersi a letto, erogano aria a pressione positiva attraverso le vie aeree, impedendone il collasso durante il sonno. I dispositivi PAP sono enormemente efficaci: se correttamente utilizzati portano alla normalizzazione dell’indice apnea-ipopnea nel 90% dei casi, e ad un rilevante miglioramento della qualità di vita con riduzione dei sintomi di sonnolenza, oltre che alla riduzione dell’ipertensione arteriosa; alcuni studi hanno inoltre rilevato che la terapia con PAP riduce il rischio di incidenti stradali. Purtroppo, questo successo dipende da chi li usa: non tutte le persone affette da OSAS tollerano di dormire attaccati a un dispositivo PAP, che per alcuni può risultare ingombrante o rumoroso. Un’altra opzione efficace è l’applicazione di “dispositivi di riposizionamento mandibolare”, placche collocate a livello delle arcate dentarie superiori e inferiori, che spostano in avanti la mandibola prevenendo l’occlusione della faringe durante il sonno.

La chirurgia è un’opzione da riservare a pazienti con condizioni anatomiche particolari, o a chi non tollera la terapia con PAP. Il razionale degli interventi di “plastica” è quello di modificare le vie aeree superiori rimuovendo parte dei tessuti che tendono a collassare, in particolare l’ugola e il palato molle, ma anche i tessuti laterali della faringe o parte della lingua. In altri casi, l’obiettivo è quello di spostare in avanti la mandibola, attraverso interventi di “avanzamento maxillo-mandibolare”. Una novità sul tema è costituita da una terapia di recente invenzione, detta “stimolazione del nervo ipoglosso”: tramite un elettrodo posizionato chirurgicamente, questa tecnica va ad attivare uno specifico nervo cranico che provoca la contrazione del muscolo dilatatore della faringe, allargando appunto la via al passaggio dell’aria. Mancano, per il momento, terapie farmacologiche di comprovata efficacia.

Le opzioni per trattare la sindrome delle apnee ostruttive notturne oggi sono innumerevoli ed efficaci, ma non dimentichiamo la prevenzione: condurre uno stile di vita sano, praticando regolarmente esercizio fisico e mantenendo un peso nella norma, può prevenire una moltitudine di problematiche di salute, tra cui anche questa fastidiosa condizione.

Giorgia Protti

Fonti:

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2764461

