Pier Luigi Lopalco nel comitato scientifico di Medical Facts

Uno dei più bravi epidemiologi del mondo nel nostro comitato scientifico e con i suoi preziosi contributi.

Oggi è un giorno molto bello per Medical Facts, perché entra nel nostro comitato scientifico e inizia a contribuire con i suoi articoli Pier Luigi Lopalco. Pier Luigi è un medico con un percorso professionale a dir poco unico. Prima di tutto è uno dei più bravi epidemiologi del mondo: in altre parole, mentre chi è virologo come me osserva il virus nel suo rapporto con il singolo paziente, Pier Luigi osserva il virus nel rapporto con la comunità. Ogni virologo deve sapere di epidemiologia e ogni epidemiologo deve sapere di virologia, ma i punti di vista – complementari – sono diversi e si ha sempre molto da imparare.

Pier Luigi è prima diventato professore associato all’Università di Bari, poi, per dieci anni, ha ricoperto un ruolo importantissimo a Stoccolma, nell’European Center for Disease Control, occupandosi naturalmente di malattie infettive e vaccinazioni. Questo gli consente di avere una vista “internazionale” dei problemi, che a molti manca e che in situazioni come queste è indispensabile.

Con Pier Luigi ho diviso molte cose: la battaglia sui vaccini, la fondazione del Patto Trasversale per la Scienza di cui lui è Presidente. E più recentemente due cose la scrittura del libro Virus: la grande sfida, uscito qualche settimana fa per Rizzoli e soprattutto l’essere stati insieme tra i primi a capire che era in arrivo dalla Cina un gigantesco guaio.

D’altra parte, è vero che abbiamo punti di vista differenti, ma un treno che sta arrivando a tutta velocità è lo stesso visto da destra o da sinistra.

Benvenuto Pier Luigi!

Roberto Burioni

(Nella foto Pier Luigi Lopalco)

