Coronavirus: le influencer in campo per la ricerca

Medical Facts patrocina #StayCloseT, l’hashtag scelto dalle influencer di tutto il mondo per sostenere la ricerca sul coronavirus.

#StayCloseT è un charity sale pensato per raccogliere fondi e donarli alla Fondazione Carlo Urbani, Onlus nata nel luglio del 2003 con lo scopo di continuare la straordinaria opera umanitaria di Carlo Urbani, Medico Senza Frontiere scomparso a causa della SARS, malattia che lui stesso aveva per primo individuato.

L’idea arriva da Digital Dust, boutique agency specializzata in Social Media Strategy, Content Production e Influencer Marketing, che ha mobilitato il mondo dei social media riunendo influencer italiane e internazionali per partecipare alla raccolta di fondi. I talent uniscono le proprie forze a favore della ricerca e danno il loro contributo selezionando dal proprio armadio uno o più capi e accessori da destinare alla vendita su Depop, piattaforma leader di marketplace che permette di vendere e comprare online pezzi unici, usato o vintage.

Il pool di esperti

Un pool di esperti valuterà quale attività nel campo della ricerca verrà ritenuta meritevole di ricevere le donazioni. Il comitato scientifico sarà presieduto dal professor Roberto Burioni, medico, accademico e divulgatore scientifico, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia, Dottore di Ricerca in Scienze Microbiologiche e Specialista in Immunologia Clinica ed Allergologia, insieme a lui l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, ordinario di igiene all’università di Pisa e responsabile del coordinamento regionale emergenze epidemiologiche dell’agenzia regionale strategica per la salute e il sociale della Regione Puglia, e il patologo Guido Silvestri, professore ordinario e capo dipartimento di Patologia alla Emory University di Atlanta, direttore della Divisione di Microbiologia ed Immunologia allo Yerkes National Primate Research Center, e membro dell’Emory Vaccine Center.