Sclerosi multipla: che cos’è e quali sono i sintomi

Una malattia che colpisce, in Italia, un individuo ogni 500 abitanti. Nel mondo ci sono 2 milioni di malati di SM, nel nostro Paese oltre 120 mila. Oltre ai fattori genetici, eccone alcuni ambientali che possono aumentarne il rischio.

Sclerosi multipla, una diagnosi che fa paura. Per fortuna la scienza sta facendo enormi progressi e grazie alla ricerca degli ultimi anni e alla disponibilità di un maggior numero di farmaci efficaci nel modificarne il decorso, le persone affette da questa malattia sono andate incontro a grandissimi miglioramenti in termini di qualità e aspettativa di vita. Oggi su Medical Facts vi spieghiamo di che cosa si tratta e quali sono i sintomi.

Una malattia frequente

La sclerosi multipla è la causa principale – non legata a traumi – di disabilità di origine neurologica nei giovani adulti. Nel mondo le persone affette da questa malattia superano i due milioni. In Italia colpisce oltre centoventimila soggetti: circa uno ogni cinquecento abitanti. L’età d’esordio è solitamente fra i 20 e i 40 anni e le cause non sono ancora chiarite del tutto. Si pensa, comunque, che sia una malattia multifattoriale: ciò significa che entrano in gioco fattori diversi, genetici e ambientali. In altre parole, in un soggetto predisposto geneticamente, ci sono alcuni elementi che possono aumentare il rischio di sclerosi multipla. Alcuni esempi? La carenza di vitamina D: la correzione del deficit di vitamina D può essere importante per la prevenzione di questa patologia. Oppure, un nemico che ben conosciamo: il fumo di sigaretta, in particolar modo nei forti fumatori da tanto tempo. La dieta e l’obesità infantile sono anch’essi riconosciuti come possibili fattori favorenti lo sviluppo di sclerosi multipla, come anche alcune malattie infettive. Un esempio è costituito dall’infezione da parte del virus di Epstein-Barr (che, per intenderci, causa la mononucleosi infettiva – da molti conosciuta come “malattia del bacio”) in età giovane adulta.

Cosa succede nell’organismo di chi ne è affetto

Sebbene il motivo che la scatena non sia ancora chiaro, alla base della sclerosi multipla vi è una reazione del sistema immunitario, che coinvolge principalmente alcuni tipi di cellule dette linfociti – ma non solo –, le quali provocano un’infiammazione che va a colpire diverse parti del sistema nervoso centrale (ossia del cervello e del midollo spinale), causandone un danno. Che tipo di danno? Per capirlo meglio, dobbiamo sapere che il sistema nervoso centrale contiene delle cellule – i cosiddetti neuroni – e i loro prolungamenti che formano le cosiddette fibre nervose, strutture adibite a trasmettere e ricevere informazioni da e per il resto del corpo. Queste ultime sono circondate da una guaina detta mielina, che serve a proteggerle e a propagare più velocemente e più efficacemente l’impulso nervoso. Il danno della sclerosi multipla si identifica proprio nella perdita di neuroni e nella “demielinizzazione” delle fibre nervose, che perdono parte del loro rivestimento mielinico, e nel danneggiamento delle stesse. L’infiammazione porta, a lungo andare, ad una cicatrizzazione delle zone che hanno subito un danno, da cui il nome “sclerosi”. L’aggettivo “multipla” sta, invece, ad indicare che questo processo si può verificare in più aree.

Quali possono essere i sintomi?

Ci sono diverse forme di sclerosi multipla basate sull’andamento clinico della malattia. Nella maggior parte dei casi si caratterizza da episodi acuti che si alternano a periodi di remissione dei sintomi o attenuazione degli stessi. Abbiamo detto che il processo infiammatorio può verificarsi in aree diverse. Di conseguenza l’entità e la tipologia degli attacchi acuti dipendono dalla regione colpita e dalla sua estensione. Un esempio tipico è il coinvolgimento del nervo ottico che può causare una neurite ottica (spesso quadro d’esordio della malattia) con deficit visivi e dolore ai movimenti oculari. Altri sintomi possono essere fatica e debolezza muscolare, disturbi della sensibilità, dell’equilibrio ma anche problemi intestinali, vescicali o sessuali come stitichezza, perdita involontaria di urina o riduzione della sensibilità nella regione genitale. Inoltre possono verificarsi anche disturbi cognitivi come per esempio la perdita della memoria o la difficoltà nel ragionamento, disturbi del linguaggio o depressione.

Nel prossimo articolo tratteremo le strategie terapeutiche di questa complessa malattia, focalizzando la nostra attenzione su uno studio pubblicato recentemente sulla rivista scientifica The Lancet.

Renata Gili

Fonti:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30481-1/fulltext

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=177&area=Malattie_del_sistema_nervoso