Coronavirus: che messaggio trasmettere ai pazienti?

Il dottor Giuseppe Zagami, medico di medicina generale della Federazione Italiana Medici di Famiglia (FIMMG), s’interroga sul suo ruolo nella comunicazione dell’emergenza Covid-19.

In questo momento di grande e condivisa difficoltà per l’emergenza coronavirus, è fondamentale, a livello comunicativo, diffondere messaggi chiari ed efficaci, atti a contenere, per quanto possibile, quella che ormai l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato essere una pandemia.

Riuscire a dare le corrette informazioni nelle giuste dosi, però, senza scatenare panico e agitazione immotivate, non è così facile, bisogna riuscire a restare in equilibrio tra i due piatti della bilancia. Cos’è, quindi, giusto dire ai nostri pazienti, familiari e amici, per portarli a tenere il miglior comportamento possibile?

A inizio epidemia

Nella prima fase dell’epidemia, il messaggio emerso maggiormente è stato: «Niente panico», alleggerendo sì le preoccupazioni, minimizzando, però, la pericolosità del virus e dei contagi. Questo ha tardato, nella stragrande maggioranza della popolazione, la consapevolezza di ciò che stava accadendo e soprattutto che sarebbe potuto accadere. I risultati sono stati sotto gli occhi di tutti: ragazzi per le strade a “brindare contro il coronavirus” nei più classici degli aperitivi e degli after party, video sui social inneggianti alla libertà personale e all’orgoglio di non aver paura, gruppi di persone a fare jogging nella massima tranquillità.

Una comunicazione “monca”, priva della giusta incisività, smorzata dal lecito timore di scatenare paura e angoscia, ha permesso al virus di trovare terreno fertile, finendo per facilitarne di molto la diffusione. Il messaggio: «I giovani sono immuni», legato alle statistiche inerenti la mortalità del Covid-19, ha fatto sì che diventassero proprio loro i primi untori di questa epidemia. La realtà è che chiunque, purtroppo, può avere gravi conseguenze dal contagio, anche se certamente con una diversa proporzione in termini di fatalità. Il caso del diciottenne ricoverato in terapia intensiva a Milano ne è un esempio.

Emblematico, è lo scalpore che ha suscitato la lettera di Katya, giovane maestra di matematica residente in Lombardia, che, in un post su Facebook dedicato al padre, dichiarava che non sarebbe tornata in Calabria per non rischiare che questi venisse contagiato. Un comportamento maturo, responsabile, che avrebbe dovuto essere normale: un atteggiamento che qualunque cittadino cosciente avrebbe dovuto adottare, per proteggere la propria famiglia e gli altri, e che si è invece rivelato un’eccezione, attirando addirittura l’attenzione dei media.

Allo stesso tempo tutti ricordiamo gli scaffali dei supermercati immotivatamente vuoti poco dopo l’inizio dell’epidemia, il video in cui veniva aggredito un cittadino che all’apparenza sembrava cinese, poi si scoprì fosse invece filippino, il caso dell’anziano cinese insultato da due giovani italiani. Solo alcuni dei numerosi eventi assolutamente folli che questa “guerra” ha scatenato.

Il ruolo dei medici nella comunicazione

Come medici abbiamo una grande responsabilità comunicativa. Fare una corretta informazione è essenziale, rendendo i cittadini pienamente consapevoli di ciò che questa pandemia porta con sé. I nostri interlocutori devono divenire essi stessi veicolo del messaggio più giusto. Questo è l’unico vaccino che possiamo diffondere in questo momento, il vaccino della consapevolezza.

La consapevolezza sia dei rischi dei comportamenti errati, che dei benefici di quelli corretti, la consapevolezza di quanto possano incidere sui contagi, la consapevolezza di quanto sia importante l’apporto di ognuno di noi per porre fine a questo incubo oggi realtà. Ma anche la consapevolezza che tutto ciò deve essere affrontato con la massima lucidità e la giusta misura, cercando di dare ognuno il proprio contributo, solo così riusciremo a sconfiggere il virus.

Informiamo, allora: parliamo con i nostri pazienti, spieghiamo loro che è fondamentale seguire tutte le indicazioni, spieghiamo soprattutto quanto sia importante restare a casa, oggi più che mai, affinché i sacrifici che molti stanno facendo non restino vani per l’irresponsabilità di pochi.

Dott. Giuseppe Zagami

Medico di medicina Generale FIMMG Messina