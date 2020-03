Vitamina D in gravidanza: utile per la prevenzione dell’asma?

Uno studio del New England Journal of Medicine valuta la correlazione tra la somministrazione di vitamina D durante la gestazione e l’assenza di asma nel neonato.

L’asma è una malattia diffusissima che può colpire adulti e bambini. Con più di trecento milioni di persone asmatiche al mondo, si stima che sia la patologia respiratoria più frequente. La sua prevalenza, in costante aumento, varia da Paese a Paese e può arrivare a colpire fino al 18-20% della popolazione, con sintomi che vanno dall’affanno alla sensazione di costrizione toracica e dal respiro sibilante alla tosse stizzosa, con intensità variabile da soggetto a soggetto. Nella maggior parte dei casi i sintomi più precoci dell’asma compaiono nei primissimi anni di vita, in età prescolare, e anche nei soggetti nei quali l’asma insorge in età adulta è verosimile che alcuni problemi delle vie aeree fossero già presenti durante la prima infanzia. È facile, quindi, comprendere come la maggior parte delle strategie di prevenzione dell’asma siano indirizzate al periodo prenatale o al periodo di vita del bimbo subito dopo la sua nascita.

Una malattia eterogenea

Come abbiamo detto, i sintomi dell’asma possono essere diversi e di diversa entità e ciò è indubbiamente una delle difficoltà che si possono presentare nella diagnosi e nella prevenzione di questa patologia. L’eterogeneità è una caratteristica che si può presentare in tutte le fasi della vita di un individuo asmatico e un esempio paradigmatico è quello del respiro sibilante in età prescolare. Il cosiddetto “wheezing” (il tipico “fischio” associato agli atti respiratori), infatti, può presentarsi per motivi diversi, ed è veramente arduo capire se è dovuto – soprattutto in autunno e in inverno – ad un’infezione virale e, pertanto, è episodico e transitorio o se invece è dovuto all’asma e quindi persistente. Per questa sovrapposizione di sintomatologia che genera difficoltà nel distinguere una diagnosi dall’altra, è molto difficile – se non impossibile – capire se una strategia preventiva dell’asma funziona, specie se questo giudizio deve essere dato in età prescolare quando il sibilo potrebbe essere dovuto a condizioni patologiche diverse.

Lo studio sulla vitamina D

A proposito di strategie per prevenire l’asma, sul New England Journal of Medicine è stato recentemente pubblicato uno studio per vedere se è utile la somministrazione di vitamina D ad alte dosi alla madre durante la gravidanza, nel caso in cui uno dei due genitori sia asmatico o affetto da rinite allergica o da eczema (fattori che possono aumentare il rischio di comparsa di asma nel figlio). I bambini sono stati seguiti fino all’età di sei anni. I risultati hanno dimostrato che non c’è una correlazione fra la somministrazione di vitamina D nella madre e la prevenzione dell’asma in età scolare. Questo studio, inoltre, conferma i risultati di una precedente ricerca condotta in Danimarca. Quello che però è venuto fuori è che la vitamina D durante la gravidanza potrebbe prevenire le forme transitorie – ossia quelle, come abbiamo detto prima, soprattutto dovute alle infezioni respiratorie virali – di respiro sibilante (o wheezing) in età prescolare, in particolar modo nel primo anno di vita.

Insomma, lo studio pubblicato su New England Journal of Medicine non ha dato i risultati sperati per quanto riguarda la prevenzione dell’asma nei bimbi in età scolare ma mostra come la vitamina D durante la gravidanza potrebbe avere un ruolo nella prevenzione delle forme di respiro sibilante di tipo transitorio, dovuto soprattutto alle infezioni virali, nei figli di genitori che hanno una storia di asma o allergie. Ci vorranno ulteriori studi per confermare questo dato, ma possiamo dire che non è affatto male come punto di partenza.

Renata Gili

Fonti:

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1915082

http://ginasma.it/wp-content/uploads/materiali/2017/GINA_adattamento_ita_2017_doc.pdf

http://ginasma.it/wp-content/uploads/materiali/2019/GINA_report_ita_2019.pdf