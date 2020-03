I soldi non fanno la felicità… oppure sì?

In che modo lo status socio-economico può influenzare il rischio di malattie psichiatriche?

Nell’ambito delle scienze socio-sanitarie, esiste un parametro chiamato “gradiente sociale”. Questo gradiente, conosciuto e studiato da anni, riconosce che c’è un legame diretto tra il reddito ed il livello di salute: quanto più una persona è ricca, tanto più è probabile che sia in salute. La disparità non si ritrova solamente tra Paesi diversi, ma anche tra le differenti fasce sociali presenti all’interno di una stessa nazione. Non solo: questa differenza esiste fin dalla nascita, e si ripercuote nel corso di tutta la vita.

Questo fa sì, per esempio, che l’aspettativa di vita di un bambino che nasce in Africa sub-sahariana sia inferiore rispetto a quella di un bambino che nasce in Europa, non per cause direttamente legate alla singola persona, ma per il contesto sociale in cui è inserito. Sono infatti diversi i cosiddetti “determinanti di salute”, elementi come l’igiene, l’alimentazione, le risorse sanitarie, le possibilità di istruzione e di lavoro, il reddito e il supporto sociale. Condizioni esterne all’individuo e su cui il singolo può fare poco, ma che condizionano profondamente la sua intera esistenza. Questo tema è talmente importante che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2008, ha pubblicato un rapporto contenente le raccomandazioni a tutti i Paesi per incrementare la giustizia sociale.

Il gradiente sociale nella salute mentale

Come abbiamo detto, il gradiente sociale si basa soprattutto sulle cause evitabili di malattia, ovvero quelle patologie che possono essere facilitate da ingiustizie e diseguaglianze. Tra queste, un ruolo predominante è rivestito dalle patologie psichiatriche. Sembra infatti che esista una correlazione bidirezionale tra la ricchezza e la salute mentale, con due possibili meccanismi sottostanti: da un lato, le persone a basso reddito sono sottoposte ad un maggior tasso di insicurezza economica e di deprivazioni materiali, che conducono ad una condizione di stress cronico e all’insorgenza di disturbi psichiatrici; ma è vero anche l’inverso, ovvero le malattie mentali influiscono sul funzionamento sociale e lavorativo, creando una spirale discendente verso la povertà.

Per far luce su questo argomento è stato condotto uno studio di grandi dimensioni, recentemente pubblicato sulla rivista JAMA – Psychiatry. Questo studio ha preso in considerazione tutti i primi ricoveri ospedalieri per patologia psichiatrica avvenuti in Finlandia dal 1996 al 2014, ricorrendo a uno scrupoloso lavoro di consultazione dei registri nazionali. Dopo aver raccolto questi dati, i ricercatori li hanno messi in correlazione con il livello di reddito e le condizioni sociali dei singoli pazienti.

Nel corso dello studio, sono stati registrati più di 6 milioni di primi ricoveri a causa di disturbi psichiatrici. Le patologie più frequenti sono risultate i disturbi del’umore, in particolare la depressione. I dati analizzati hanno rilevato un’associazione significativa tra il basso reddito e l’incidenza di primi ricovero in ambito psichiatrico. Questa correlazione permaneva significativa anche dopo aver escluso l’influenza di altri fattori, come il livello di istruzione, la residenza in città piuttosto che in aree non urbane, il vivere da soli e la riduzione del reddito negli ultimi 3 anni. L’associazione è stata dimostrata in entrambi i sessi e a tutte le età, ed è risultata particolarmente forte in relazione ai disturbi psicotici come la schizofrenia (molto più frequente nelle persone a basso reddito).

Questi dati suffragano la teoria psicosociale delle diseguaglianze di salute, secondo cui le avversità e lo stress associati ad un minor reddito espongono al rischio di varie patologie. Non è chiaro, invece, se l’insorgenza di un disturbo psichiatrico abbia compromesso l’abilità delle persone di mantenere il proprio status socio-economico.

Ma c’è di più: il numero di ricoveri per patologia psichiatrica si è ridotto negli anni in maniera costante solo nella categoria di pazienti a più alto reddito, mentre ha avuto un andamento alternante nelle fasce economiche inferiori. In particolare, negli individui più poveri si è osservata una tendenza all’aumento delle ospedalizzazioni psichiatriche dal 1996 fino a un picco nel 2008, l’anno della crisi economica globale. Questo risultato potrebbe essere un indizio dei cambiamento sociali legati alle politiche sanitarie: le persone con una condizione socio-economica più stabile potrebbero essere state più facilitate nell’usufruire di servizi ambulatoriali per le cure mentali, ricorrendo di meno alle ospedalizzazioni, a differenza degli individui più disagiati. In questo senso, uno dei responsabili del gradiente sociale nei disturbi psichiatrici potrebbe essere il sistema sanitario stesso.

Gli individui a basso reddito sono più a rischio di malattie psichiatriche

Questo studio dimostra che gli individui a basso reddito sono più a rischio di malattie psichiatriche persino in Finlandia, una nazione con un livello relativamente basso di diseguaglianza sociale e con politiche di welfare universali, e che nel 2018 e 2019 è stata eletta “Paese più felice del mondo”. Questa peculiare qualifica viene assegnata annualmente a partire da sondaggi che valutano parametri oggettivi (come la produttività, l’aspettativa di vita, la corruzione, la percezione del supporto sociale). Paradossalmente, proprio alcuni Paesi scandinavi, tra cui la Finlandia, hanno anche alcuni dei maggiori tassi di suicidio a livello globale. Forse, per interpretare questa discrepanza, bisogna distinguere tra i concetti di felicità e di vulnerabilità: un elevato tasso di soddisfazione per le condizioni di vita non significa necessariamente protezione dallo sviluppo di patologie mentali.

Sembra che le nuove politiche sanitarie, che disincentivano i ricovero ospedalieri a favore di cure ambulatoriali, non abbiano agito allo stesso modo su tutte le fasce sociali, privilegiando quelle più elevate. Questi spunti di riflessione serviranno per mettere a punto servizi più accessibili a tutta la popolazione, e per garantire un’assistenza sanitaria più equa.

Giorgia Protti

Fonti:

