Parte la collaborazione tra Medical Facts, Fondazione Italia Cina e la Camera di Commercio Italo Cinese

Siamo stati scelti da due istituzioni fondamentali nella cooperazione tra Italia e Cina, per la corretta informazione che facciamo dal primo giorno dell’emergenza coronavirus.

Sin dallo scoppio dell’emergenza sanitaria dovuta all’allerta coronavirus, la Fondazione Italia Cina e la Camera di Commercio Italo Cinese sono state impegnate per tenere costantemente aggiornati i propri soci e le realtà che fanno parte del loro network sull’evolversi della situazione, fornendo supporto per affrontare le necessità che questo può arrecare.

In questi giorni, in cui l’allerta ha coinvolto il nostro Paese, sia la Fondazione che la Camera di Commercio continuano a lavorare attivamente alla diffusione delle informazioni e per questo lanciano oggi una preziosa collaborazione con Medical Facts di Roberto Burioni.

Per noi essere scelti dalla Fondazione Italia Cina e dalla Camera di Commercio Italo Cinese rappresenta come, in questo periodo, la corretta informazione sia necessaria non solo per i cittadini, ma anche per le imprese che operano sul nostro territorio e anche dove l’allerta sanitaria dovuta al coronavirus è partita inizialmente.

Fondazione, Camera e Medical Facts hanno avviato quindi una collaborazione che, oltre alla condivisione e diffusione di notizie ai rispettivi associati, mira anche a individuare possibili ambiti di attività congiunta nel novero delle relazioni bilaterali Italia-Cina.

Le dichiarazioni

«Quest’iniziativa conferma ancor più l’attenzione che Camera e Fondazione rivolgono ai propri associati e alle imprese in un periodo così complesso a livello di rapporti bilaterali e globali- ha dichiarato Marco Bettin, Direttore Operativo della Fondazione Italia Cina e Segretario Generale della Camera di Commercio Italo Cinese -, concetti come interazione e conseguenza rappresentano elementi fondamentali anche per lo sviluppo di ogni strategia di crescita economica ed è importante essere pronti a garantire approfondimenti in ogni settore utile alle esigenze del momento».

«La divulgazione scientifica, la corretta informazione medica e la demolizione di luoghi comuni, pregiudizi e fake news sono fin dal primo giorno la missione di Medical Facts – afferma Michele Dalai CEO di Medical Facts -.Negli ultimi due mesi abbiamo raccontato l’emergenza e la straordinaria reazione della Cina, della popolazione dell’Hubei al coronavirus Covid-19, abbiamo preconizzato la possibilità che arrivasse in Europa e abbiamo descritto e spiegato l’outbreak italiano. I virus non conoscono confini. Italia e Cina non sono mai state così vicine, idealmente, nella lotta e nel dolore, nella consapevolezza e nella pianificazione del futuro prossimo. Informare, descrivere, prevedere i passaggi e i progressi della Scienza e della Medicina può aiutare imprenditori e artigiani a costruire un futuro dalle basi solide, in Italia come in Cina. Per questo motivo siamo orgogliosi e pronti a una collaborazione larga e profonda con la Fondazione Italia Cina e con la Camera di Commercio Italo Cinese».