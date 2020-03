Coronavirus: l’impatto delle misure restrittive agli spostamenti delle persone

L’analisi di un modello epidemiologico appena pubblicato su Science, circa l’efficacia delle misure messe in atto in Cina, ne dimostra la reale importanza. È necessario anche altro.

È di ieri la notizia dell’allargamento della Zona Rossa a una fetta di Territorio Nazionale pari a circa un quarto di tutto il Nord. Una misura che si associa a quelle di carattere sociale già prese per tentare di rallentare l’epidemia di coronavirus. Si badi bene: rallentare e non bloccare.

Le misure di contenimento

Tutte queste misure si rifanno a quanto già sperimentato in Cina qualche settimana fa, quando il 23 gennaio scorso si è sostanzialmente separato dal resto del Paese una provincia intera. Una provincia intera da 60 milioni di abitanti: quanto il nostro Paese. Il punto è che, quando è stata presa quella decisone, l’epidemia aveva già superato i confini dello Hubei, la provincia epicentro, diffondendosi nel resto della Cina Continentale. Un modello epidemiologico appena pubblicato sulla prestigiosissima Science, analizza proprio l’impatto di queste misure su come il contagio si è in effetti diffuso.

L’analisi dei dati è impietosa e dimostra come le misure di blocco dello Hubei abbiano solo rallentato di qualche giorno (meno di una settimana, dai tre ai cinque giorni) la diffusione dell’infezione al resto del territorio cinese. Comunque un vantaggio: ha permesso di guadagnare giorni importanti per contenere e meglio gestire clinicamente l’impatto dei casi sul resto del territorio cinese. Solo pochi giorni, quindi, che però i Cinesi hanno probabilmente ben sfruttato.

L’impatto sul resto del Mondo

Gran parte degli effetti osservati si sono, invece, avuti sulla diffusione del contagio al di fuori della Cina Continentale. In particolar modo a seguito del blocco dei voli provenienti dallo Hubei, risalente all’inizio del febbraio scorso. Lo studio dimostra, infatti, come gran parte dei benefici si siano osservati sull’andamento dell’epidemia nel resto del mondo. Lo sforzo della Cina ha limitato notevolmente a livello mondiale la diffusione del virus. Queste misure avrebbero permesso la diminuzione di circa l’80% dei casi attesi nel resto del mondo a metà del mese scorso. Dicendo questo è importante notare come nessuno dei ricercatori che ha firmato lo studio è di nazionalità cinese.

La necessità del controllo interno

C’è un ultimo punto, però, che è importante sottolineare. Questo virus è estremamente infettivo sia per caratteristiche proprie, che per caratteristiche legate al quadro clinico che causa. Ce ne stiamo accorgendo in questi giorni. Il numero di casi che, nonostante il blocco interno e esterno dello Hubei, si sono diffusi nel mondo sono stati più che sufficienti a favorire la diffusione del virus anche al di fuori della Cina. Questo anche perché voli internazionali partivano da altre città cinesi. I ricercatori hanno evidenziato come, oltre al fermo pressoché totale (90%) dei voli, per bloccarla sarebbe stato necessario impedire almeno il 50% delle trasmissioni negli altri Paesi. Per esempio, se in Italia ci fossero stati 20 casi iniziali e da essi se ne fossero originati altri 40, sarebbe stato necessario unire al blocco dei voli dalla Cina misure in grado di ridurre ad almeno a 20 (e probabilmente anche meno) le nuove trasmissioni sul Territorio Nazionale.

Questo è fondamentale conoscerlo oggi. La Cina non è ovviamente l’Italia sotto vari punti di vista. Dobbiamo, però, sapere (e lo sappiamo bene) che isolando il Nord, noi non tuteliamo al 100% la popolazione del Centro-Sud. Semplicemente perché il virus è già lì. Solo il rispetto “senza se e senza ma” delle misure di prevenzione, cui ognuno di noi deve scrupolosamente attenersi, nei territori ancora al di fuori della Zona Rossa permetterà di impedire la diffusione massiccia del virus anche nel resto del Paese.

Uno sforzo che vi chiediamo dalla Zona Rossa, ricordando che la vera partita per limitare la diffusione dell’epidemia si gioca singolarmente, cittadino per cittadino, al di fuori dei suoi confini.

Roberto Burioni e Nicasio Mancini

