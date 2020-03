Dopo le previsioni fatte sui dati che arrivavano dalla Cina, ora ci sono i fatti che devono parlare e su quelli dobbiamo basare i nostri interventi.

Stiamo uscendo dalla settimana, probabilmente, più dura della storia del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo fatto varie previsioni sulla base di quanto osservato in Cina e su quanto sappiamo (ancora molto poco) sul nuovo coronavirus. Ora iniziano a parlare i fatti e su quelli dobbiamo basare i nostri interventi. Ecco un estratto di quanto dichiarato in merito dal Prof. Massimo Galli, primario di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco, al Corriere della sera. Parole che tracciano un quadro chiaro della situazione, ma che fanno anche capire l’impegno dei nostri operatori sanitari. È questo che ci fa guardare con speranza all’immediato futuro.

C’è chi ha paragonato questa malattia all’Influenza: accostamento incauto?

«Chi ha cercato di infondere tranquillità, e li capisco, non ha considerato le potenzialità di questo virus. In quarantadue anni di professione non ho mai visto un’influenza capace di stravolgere l’attività dei reparti di malattie infettive. La situazione è francamente emergenziale dal punto di vista dell’organizzazione sanitaria. È dello tsunami per numero di pazienti con patologie importanti ricoverati tutti insieme. Le descrivo la giornata di venerdì, prima che arrivasse la nuova ondata di casi. In Lombardia erano 85 i posti letto occupati da malati intubati con diagnosi di Covid-19, una fetta molto importante di quelli disponibili. Per non contare il rischio di contagio al quale sono esposti gli operatori. Un carico di lavoro abnorme».

Fonti:

https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_01/galli-il-coronavirus-italia-settimane-tsunami-il-sistema-sanitario-a153160c-5b3d-11ea-8b1a-b76251361796.shtml