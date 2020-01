È di ieri sera la notizia che non si può uscire liberamente dalla città di Wuhan, epicentro dell’epidemia in corso. La tempestività dell’identificazione del nuovo coronavirus cozza, però, con la solita poca trasparenza delle Autorità cinesi. E questo può aiutare il virus a diffondersi.

Mentre ancora sappiamo pochissimo del coronavirus, se non che sta continuando a diffondersi, la notizia sconvolgente di ieri sera è la blindatura della città di Wuhan, il centro dell’epidemia: impossibile viaggiare in treno e aereo. Alle dichiarazioni relativamente tranquillizzanti delle autorità (che hanno parlato ufficialmente di poche centinaia di casi), è seguito questo provvedimento senza precedenti: chiudere al mondo una città che ha lo stesso numero di abitanti del Belgio o del Portogallo, e più di quelli di Austria o Svizzera, è qualcosa che io non ricordo sia mai avvenuto nella storia moderna.

Dunque, mentre aspettiamo notizie più certe sul virus (che ormai arriveranno – si è capito -, dagli altri Stati dove si stanno verificando ulteriori casi), parliamo un po’ del comportamento delle autorità cinesi in quest’emergenza.

La Cina ha pessimi precedenti: il modo in cui ha gestito l’epidemia di SARS 17 anni fa è stato inqualificabile e ha attirato le critiche di tutto il mondo. Si pensava e si sperava, dunque, che le cose fossero completamente cambiate, considerando i giganteschi passi avanti che ha fatto il Paese in tutti i campi, incluso quello scientifico.

Invece, pare che non sia così. Certo, non si può dire nulla per la parte scientifica: il virus è stato identificato e caratterizzato a tempo di record. D’altra parte a Wuhan c’è uno dei migliori laboratori del mondo per lo studio delle malattie infettive. Ma per il resto le cose sono andate veramente male.

Cronistoria

I primi casi di questa nuova infezione si sono registrati verso la metà di dicembre e le notizie ufficiali minimizzavano gravità e diffusione della malattia. Alcuni hanno protestato sui social media, ma la polizia li ha subito interrogati. Il Governo centrale ha appoggiato pienamente la “linea minimalista” delle autorità locali, con il grottesco risultato di vedersi Wang Gungfa, un esperto governativo, prima dichiarare che tutto era sotto controllo e poi finire ricoverato per avere contratto il virus.

C’è di peggio: sabato scorso la città di Wuhan ha organizzato un banchetto pubblico al quale hanno partecipato più di 40 mila famiglie, con lo scopo di entrare nel Guinness dei primati per il maggior numero di piatti serviti a un singolo evento; ha distribuito oltre 200 mila biglietti gratuiti per partecipare alle attività del Capodanno lunare. Un modo davvero singolare per evitare gli assembramenti e contrastare la diffusione del virus.

Come riporta il New York Times, fino a una settimana fa il virus era chiamato “il virus patriottico”, perché sembrava colpire le altre nazioni, ma non la Cina. Abbiamo visto com’è finita. Insieme a questo vengono riportati numerosi casi di giornalisti fermati, intimiditi, filmati sequestrati, articoli apparsi e poi cancellati.

A parole il Governo cinese dice che deve esserci la massima trasparenza e chiarezza, ma nei fatti, come ha scritto un giornalista nel suo blog, le Autorità stanno inviando il chiaro segnale che solo il Governo può parlare riguardo all’epidemia. E questo, ovviamente, non va bene.

Nel nostro Paese, dove tutti – me incluso -, possiamo scrivere e criticare liberamente, il Ministero della Salute si è mosso in maniera tempestiva e adeguata e sta facendo quello che è necessario (e possibile), per difenderci da questo virus.

È vero che la scienza non è democratica, ma la mancanza di democrazia certamente aiuta la diffusione del virus e rende una comunità più debole contro le malattie infettive.

Roberto Burioni

Fonti:

https://www.nytimes.com/2020/01/22/business/virus-corona.html