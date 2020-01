La proposta di non consentire più pretestuose richieste di esenzione per motivi non di natura medica è stata bocciata nello Stato americano.

La battaglia contro i cavernicoli no-vax, che seguendo il loro egoismo e la loro ignoranza combattono per il diritto di mettere in pericolo la nostra comunità, è continua e non avviene solo in Italia, ma in tutto il mondo. È di ieri una brutta notizia: la proposta di non consentire più la richiesta di esenzione per motivi non di natura medica (usata impropriamente dagli antivaccinisti per sottrarsi ai loro doveri di genitori e cittadini), è stata bocciata negli Stati Uniti, e in particolare nello stato del New Jersey.

La cosa è particolarmente triste, perché questo risultato è stato ovviamente raggiunto grazie al lavoro delle associazioni di antivaccinisti, ai quali si sono uniti politici conservatori e alcune celebrità, che vogliono ricordare al pubblico che molto spesso il talento non si accompagna all’intelligenza.

Ma quello che è davvero sorprendente (in negativo) è che un contributo decisivo l’abbia dato un gruppo di ebrei ortodossi. Questo è davvero paradossale, perché persone di religione ebraica hanno dato alla scienza – e in particolare alla medicina –, un contributo incredibilmente importante.

Speriamo non accada di nuovo.

Roberto Burioni

