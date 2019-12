Babbo Natale esiste, lo dice la Scienza

Tanti auguri da tutti noi di Medical Facts e ricordate che sognare ci rende liberi.

Era il 1897 e un medico di Manhattan, il dott. O’Hanlon, si sentì chiedere da sua figlia Virginia, di otto anni: «Ma Babbo Natale esiste?». Il padre, imbarazzato, le rispose: «Scrivi al Sun(un giornale molto serio di quel tempo), quello che ti dice il Sunè vero». Virginia lo prese in parola e scrisse al giornale. Anche il giornale la prese sul serio, e rispose.

Caro direttore, ho otto anni. Alcuni dei miei amici dicono che Babbo Natale non esiste. Mio papà mi ha detto: «Se lo vedi scritto sul Sun, sarà vero». La prego di dirmi la verità: esiste Babbo Natale? Virginia O’Hanlon

La risposta del Sun

«Virginia, i tuoi amici si sbagliano. Sono stati contagiati dallo scetticismo tipico di questa era piena di scettici. Non credono a nulla se non a quello che vedono. Credono che niente possa esistere se non è comprensibile alle loro piccole menti. Tutte le menti, Virginia, sia degli uomini che dei bambini, sono piccole. In questo nostro grande universo, l’uomo ha l’intelletto di un semplice insetto, di una formica, se lo paragoniamo al mondo senza confini che lo circonda e se lo misuriamo dall’intelligenza che dimostra nel cercare di afferrare la verità e la conoscenza.

Sì, Virginia, Babbo Natale esiste. Esiste così come esistono l’amore, la generosità e la devozione, e tu sai che abbondano per dare alla tua vita bellezza e gioia. Cielo, come sarebbe triste il mondo se Babbo Natale non esistesse! Sarebbe triste anche se non esistessero delle Virginie. Non ci sarebbe nessuna fede infantile, né poesia, né romanticismo a rendere sopportabile la nostra esistenza. Non avremmo altra gioia se non quella dei sensi e dalla vista. La luce eterna con cui i bambini riempiono il mondo si spegnerebbe.

Non credere in Babbo Natale! È come non credere alle fate! Puoi anche mandare delle persone a tenere d’occhio tutti i comignoli del mondo per vederlo, ma se anche nessuno lo vedesse venire giù, che cosa avrebbero provato? Nessuno vede Babbo Natale, ma non significa che non esista.

Le cose più vere del mondo sono proprio quelle che né i bimbi né i grandi riescono a vedere. Hai mai visto le fate ballare sul prato? Naturalmente no, ma questa non è la prova che non siano veramente lì. Nessuno può concepire o immaginare tutte le meraviglie del mondo che non si possono vedere.

Puoi rompere a metà il sonaglio di un bambino e capire da dove viene il rumore che senti, ma esiste un velo che ricopre il mondo invisibile che nemmeno l’uomo più forte, nemmeno la forza di tutti gli uomini più forti del mondo, potranno strappare. Solo la poesia, l’amore possono spostare quella tenda e mostrare la bellezza e la meraviglia che nasconde. Ma è tutto vero? Ah, Virginia, in tutto il mondo non esiste nient’altro di più vero e durevole.

Nessun Babbo Natale? Grazie al cielo lui è vivo e vivrà per sempre. Anche tra mille anni, Virginia, dieci volte diecimila anni da ora, continuerà a far felici i cuori dei bambini».

Insomma, la scienza è importante. Ma non è tutto, ed è molto importante anche il resto.

Buon Natale a tutti.

Roberto Burioni