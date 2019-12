L’omeopatia funziona davvero sugli animali?

I veterinari che sostengono che l’omeopatia funzioni sugli animali non tengono conto di tutta una serie di evidenze scientifiche. Ecco quali sono.

«Non esiste l’effetto placebo negli animali e quindi l’omeopatia funziona». Questa è una delle classiche argomentazioni utilizzate dai promotori dell’omeopatia, indicando l’assenza dell’effetto psicologico indotto dall’assunzione di un finto trattamento (detto placebo) negli animali, come se gli animali fossero immuni da questo effetto per qualche motivo, non potendo essere suggestionati. In realtà, le cose stanno molto diversamente.

In veterinaria non si può certo escludere un cambiamento fisiologico determinato da una forma di condizionamento classico. Pavlov, nei suoi più che noti esperimenti sui cani, fu il primo a descrivere il condizionamento classico, notando come da uno stimolo naturale (per esempio il cibo), ripetutamente associato a uno stimolo neutro (il suono di un campanello), poteva scaturire una risposta condizionata (la salivazione al suono di un campanello). Meno noto è il fatto che Pavlov condusse anche il primo studio sugli animali sull’effetto placebo condizionato. In questo studio veniva somministrata morfina in una camera sperimentale e poi si registravano specifiche risposte alla sostanza, dopodiché i cani venivano messi nella camera sperimentale senza somministrare morfina ed era come se agli animali fosse stata somministrata.

Effetto placebo sui cani

Più recentemente è stato pubblicato un interessante lavoro scientifico, dove si è descritto che in cani a cui veniva somministrato un placebo ci fosse un consistente calo di crisi epilettiche, rispetto a quelli che non avevano iniziato il trial. Esistono anche altri fattori ben dimostrati e plausibili degli animali, che condizionano i risultati dell’esperimento, come l’effetto Hawtorne, ovvero come la presenza dell’osservatore influisca sul fenomeno osservato: una maggiore attenzione del proprietario nei confronti del proprio amico a quattro zampe che riceve il trattamento potrebbe effettivamente aiutare l’animale a stare meglio in certi casi. Potrebbe essere questo il motivo del calo delle crisi epilettiche nell’esperimento sopracitato?

Infine, se possiamo discutere il ruolo delle aspettative nell’animale, dobbiamo tenere presente che il padrone e pure il veterinario sono esseri umani e possono essere certamente suggestionati: hanno una percezione soggettiva del dolore nell’animale, così come della stanchezza e in generale dei cosiddetti sintomi dell’animale. Se il padrone di un cane crede fermamente che un determinato trattamento funzioni, potrebbe essere indotto a credere che un animale stia meglio e potrebbe leggere i suoi sintomi in maniera differente. Per questo sono importanti nell’esame clinico anche i cosiddetti “segni”, che sono invece oggettivamente misurabili.

Per capire come stanno le cose, nell’uomo e nell’animale, bisogna dunque eseguire studi rigorosi e soprattutto in doppio cieco. Quando gli studi sono condotti come si deve, dimostrano come non esista alcuna evidenza che un trattamento omeopatico abbia un’efficacia maggiore rispetto a un finto trattamento.

L’inattendibilità delle testimonianze personali nella scienza

Ma allora: perché ci sono medici veterinari che si ostinano a credere che l’omeopatia funzioni? «Perché con me ha funzionato». Purtroppo le testimonianze personali e gli aneddoti sono prove che vengono usate anche a sostegno di credenze pseudoscientifiche e di fenomeni paranormali, è per questo che rappresentano il livello più basso nella gerarchia dell’evidenza. Noi veterinari abbiamo un dovere etico: dobbiamo garantire, secondo scienza e coscienza, il diritto dei nostri clienti di ricevere informazioni corrette per quanto riguarda la diagnosi, la prognosi e il possibile effetto del trattamento e dobbiamo rispettare il desiderio dell’animale di stare bene quando possibile e non quello del proprietario di credere che l’animale stia meglio, illudendolo.

Questo significa necessariamente abbandonare l’omeopatia, pratica delle medicine alternative ottocentesca, le cui conoscenze sono rimaste ferme a quei secoli, nel mentre la scienza è andata avanti.

Giulia Corsini

Medico Veterinario

