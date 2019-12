Cannabis: leggende metropolitane e politica non c’interessano

Abbiamo pubblicato un articolo del massimo esperto al mondo in fatto di dipendenze, il prof. Antonello Bonci. Le critiche dei politici e di chi s’informa su Google stanno a zero di fronte alla scienza.

Ogni volta che pubblichiamo un articolo sulle dipendenze immancabili arrivano le critiche. La cosa non ci sorprende, in quanto da un lato ci sono i soliti “Wikipardi da Vinci”, che pensano di potere dibattere con un esperto mondiale dopo una veloce compulsazione di Google, dall’altro quello delle dipendenze è un tema dove gli aspetti scientifici s’intrecciano con aspetti politici.

Noi scienziati amiamo i numeri, e parlando di numeri, la prima guerra mondiale in circa quattro anni ha fatto circa 10 milioni di morti tra i militari delle nazioni in guerra. In un solo anno, dati World Health Organization (WHO), il fumo uccide otto milioni di persone. Se volete pensare alle vittime civili, sappiate che 1,2 milioni di quegli otto sono vittime del fumo passivo. Se pensate che i soldati rischiassero la pelle, sappiate che metà dei fumatori vengono uccisi dal fumo che inalano. Avete capito bene: un fumatore su due muore perché fuma. Ma il fumo è consentito dalla legge. Direi che i conti non tornano.

Le altre sostanze

Se passiamo alle sostanze psicotrope, sempre parlando di numeri, possiamo dire che nel 2017 negli Usa si sono registrate 13.942 morti per overdose da cocaina. Nello stesso tempo per il fumo si calcola che siano morte circa 400 mila persone.

Anche qui i conti non tornano, visto che nonostante questi dati la cocaina è proibita dalla legge praticamente ovunque, invece le sigarette non solo potete acquistarle in tutta comodità a ogni angolo di strada (negli Usa anche nei supermercati), ma addirittura lo Stato guadagna un sacco di soldi dalla loro vendita, in Italia circa 14 miliardi di euro ogni anno.

È perfettamente comprensibile che tutto questo appaia senza alcun senso razionale; ma a noi interessa SOLO la parte scientifica: siccome si sentono e si leggono scemenze senza fine, abbiamo preso uno dei più grandi esperti al mondo su questi temi e gli abbiamo chiesto di scrivere su Medical Facts. Non lo abbiamo fatto per dare al fumatore di cannabis l’opportunità di dirci che lui dopo una canna dorme meglio; e neanche per dare voce a qualche sconosciuto ricercatore che sostiene che la cocaina fa ricrescere i capelli. Lo abbiamo fatto per fornire ai nostri lettori una voce autorevolissima, che possa spiegare quali sono i danni (se ci sono) di ogni sostanza, in modo che possa formarsi una legittima opinione politica su dati oggettivi e affidabili.

Il massimo esperto in fatto di dipendenze

Per fornirveli il più affidabili e oggettivi possibili abbiamo arruolato tra i nostri autori, e nel nostro comitato scientifico, il migliore del mondo. Guardate qui sotto la foto, sono solo una minima parte dei lavori del prof. Antonello Bonci, usciti su riviste che sono le migliori al mondo.

Non accettiamo discussioni scientifiche (così come io non discuto di vaccini con i genitori informati, il prof. Bonci non discute di dipendenze con chi ama farsi uno spinello nel tempo libero), e quelle politiche non appartengono a questo sito e a questa pagina, visto che ci occupiamo solo e solamente di scienza, e 2+2 fa 4 a destra, a sinistra e pure al centro.

Piuttosto, alla Politica facciamo le pulci. E prossimamente vedremo se quei 14 miliardi che lo Stato incassa dalla vendita delle sigarette sono un buon affare, o se si spende in realtà di più per curare le malattie che quelle sigarette finiscono per causare.

Roberto Burioni

Fonti:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

https://www.medscape.com/viewarticle/912587

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed