La procreazione medicalmente assistita aumenta il rischio di sviluppare un tumore?

La cosiddetta “fecondazione artificiale” ha cambiato la vita a molte coppie non in grado di avere figli per vie naturali. Come tutte le procedure mediche, anche le tecniche usate in questo campo potrebbero esporre a qualche tipo di rischio. Oggi parliamo del rischio di tumore in chi è nato così.

Dal 1978 al 2018 sono nati con le tecniche di procreazione medicalmente assistita circa otto milioni di bambini in tutto il mondo. Più di due volte e mezzo la popolazione di una città come Roma. Queste tecniche, conosciute più comunemente con il termine di “fecondazione artificiale”, possono essere utilizzate nel caso in cui si ricerchi una gravidanza, ma non sia possibile il concepimento spontaneo. Ne esistono di diverso tipo e sono caratterizzate da un diverso livello di complessità e da interventi più o meno “aggressivi”.

Numeri in aumento

Sempre più persone ricorrono all’utilizzo della procreazione medicalmente assistita. Questo ha portato non solo ad affinare le tecniche e ad aumentare le probabilità di successo, ma anche a porsi sempre più domande su eventuali effetti avversi di queste procedure. Vari sono gli studi pubblicati in merito. Sebbene le tecniche siano estremamente sicure e con un basso rischio di complicanze, si è visto, per esempio, che i bambini che nascono grazie all’utilizzo della fecondazione artificiale corrono un rischio più alto di nascere prima del termine, con un peso più basso del normale o con malformazioni congenite. Questi sono tutti eventiavversi a breve termine, ossia che si possono vedere alla nascita. Gli eventi avversi a lungo termine, ovvero quelli che si potrebbero manifestare più avanti durante la crescita, sono invece stati raramente oggetto di studio. Per esempio, alcuni studi sembrano suggerire che il ricorso alla procreazione medicalmente assistita aumenti il rischio di tumori infantili. C’è da dire, però, che i limiti di questi lavori sono numerosi, a partire soprattutto dal fatto che sono stati spesso utilizzati campioni di studio molto piccoli. In sintesi, pochi soggetti studiati: conclusioni non sempre attendibili.

Maggior rischio di tumori infantili?

Proprio per valutare il rischio oncologico nei bambini nati con queste tecniche, su JAMA sono stati appena pubblicati i risultati di uno studio condotto su più di un milione di bambini in Danimarca, Paese con una delle percentuali più alte al mondo di utilizzo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (quasi il 10% di tutti i nati nel 2018). Alla fine dello studio si è visto che avevano un rischio aumentato di sviluppare un tumore (in particolare tumori del sistema nervoso e leucemie), i bambini nati solo con una particolare tecnica, detta frozen embryo transfer, che prevede che gli embrioni vengano congelati, e impiantati nell’utero solo in un secondo momento. Tale rischio, con le altre tecniche, non risultava invece aumentato.

La situazione in Italia

Anche in Italia queste tecniche sono sempre più utilizzate (3% dei bambini nati nel 2017), e in particolar modo negli ultimi dieci anni si è registrato un cospicuo incremento nelle donne con più di quarant’anni. Per poter arrivare a dare una risposta più certa sugli effetti a lungo termine della procreazione medicalmente assistita ci vorranno senz’altro altri studi.

È però necessario ricordare una cosa: molti fattori hanno un impatto negativo sulla fertilità naturale, non solo, ma in particolar modo nelle donne. Su questi elementi si può e si deve lavorare, sia individualmente che come Sistema Sanitario Nazionale, per ridurre le probabilità di doversi sottoporre alla fecondazione artificiale. Alcuni sono fattori non modificabili e certamente hanno un peso notevole non semplicemente risolvibile dall’intervento del singolo. Sappiamo benissimo quali fattori economici e sociali spingono oggi le donne a fare figli sempre più tardi. Al di là di alcune condizioni patologiche, infatti, uno dei principali fattori è costituito dall’età (la fertilità diminuisce già dopo i trent’anni e ha un calo molto significativo dopo i quaranta).

Altri fattori, però, possono condizionare la fertilità come, per esempio, il peso (sia l’obesità, che l’eccessiva magrezza), il fumo di sigaretta, l’alcol in quantità più elevate di quelle consigliate come consumo giornaliero in una donna (uno o al massimo due bicchieri al giorno di una qualsiasi bevanda alcolica), e alcune infezioni dell’apparato genitale femminile che si possono trasmettere attraverso i rapporti sessuali. Questi ultimi sono tutti fattori, se vogliamo, modificabili e su cui, quindi, si può fare attenzione in termini di prevenzione.

Renata Gili

