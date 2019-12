La Regione Toscana sperpera soldi per sperimentare l’efficacia dell’omeopatia

Mentre il Sistema Sanitario Nazionale rischia di rimanere senza medici, ci sono Regioni che investono soldi per vedere se l’omeopatia può servire contro gli effetti collaterali delle terapie anticancro.

In questi giorni si sta disegnando la finanziaria e, molto giustamente, medici giovani e meno giovani stanno chiedendo con forza al Governo di istituire più borse di studio, che consentano di formare specialisti e medici di famiglia. È una necessità irrinunciabile, perché se non interverremo ORA, in un futuro molto prossimo, con il pensionamento dei medici ora in servizio, i Pronto Soccorso e i reparti degli ospedali rimarranno sguarniti, così come gli studi dei medici di famiglia.

Nulla è stato ancora fatto, perché non ci sono i soldi: ma qualcuno potrebbe spiegarmi com’è possibile che, in questo quadro di ristrettezze gravissime che porteranno il nostro Sistema Sanitario Nazionale in una condizione che potrebbe essere molto allarmante (gli specialisti non si formano in due settimane, e neanche importare medici dall’estero è semplice: con i pazienti bisogna capirsi bene in Italiano!), non solo non si fa nulla per evitare che le spese per i preparati omeopatici (che – ricordiamo – non hanno alcuna plausibilità biologica, non contengono nulla e non hanno alcuna efficacia, lo dice la scienza), possano essere detratte dalla dichiarazione dei redditi, ma si stanziano addirittura (questo sta facendo la Regione Toscana), centinaia di milioni di euro per sperimentare l’efficacia dell’omeopatia (che – ricordiamo – è una teoria bislacca di 200 anni fa, che pretende senza alcun senso di curare il simile con il simile, utilizzando preparati che non contengono nulla)?

No alla detraibilità fiscale dell’omeopatia

Questo non è tollerabile e dobbiamo protestare. No alla detraibilità fiscale delle spese per preparati e visite omeopatiche, e neppure un euro può essere speso dallo Stato per sperimentare, rimborsare o praticare qualcosa che non ha alcuna plausibilità scientifica.

Roberto Burioni

Fonti:

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2019/10/30/news/cure_anticancro_fondi_per_l_omeopatia_dalla_toscana-239826969/