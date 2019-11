L’omeopatia non ha alcuna plausibilità scientifica, ma incredibilmente gli Ordini dei medici del Lazio promuovono chi spaccia queste terapie per efficaci.

L’omeopatia non ha alcuna plausibilità scientifica, i preparati omeopatici non contengono nulla e le terapie omeopatiche non hanno alcuna efficacia. Questi sono fatti. Affermare il contrario vuole dire dimenticarsi due secoli di scienza e un medico che dimentica due secoli di scienza suscita, giustamente, qualche perplessità.

Molti di voi, comprensibilmente, mi hanno chiesto che provvedimenti gli ordini dei medici prendono nei confronti dei professionisti che praticano questa “disciplina”. L’Ordine dei Medici della Provincia di Rieti è stato particolarmente severo.

Nei confronti del prof. Dario Chiriacò, omeopata, si è deciso di prendere una misura esemplare: eleggerlo Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Rieti e della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici del Lazio. Così impara.

Non ho nulla da aggiungere.

Roberto Burioni

Fonti:

https://www.omceorieti.org/governo

http://www.omeopatiasalute.it/prof-dario-chiriaco/