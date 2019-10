I due professori entrano nel comitato scientifico del nostro magazine, affiancando il fondatore Roberto Burioni, per ampliare competenze ed esperienza.

Da oggi entrano a far parte del comitato scientifico di Medical Facts, il magazine on line fondato da Roberto Burioni, il professor Antonello Bonci e il professor Walter Ricciardi.

Antonello Bonci

Antonello Bonci, uno dei più autorevoli scienziati in campo neurologico, membro della National Academy of Medicine e ha ricevuto numerosi premi prestigiosi per la sua attività scientifico. È stato per nove anni direttore scientifico del National Institute on Drug Abuse nell’ambito dei National Institutes of Health, dopo essere stato professore di Neurologia all’Università di Stanford, in California e all’Università Johns Hopkins di Baltimora, dove continua a insegnare. Da agosto di quest’anno è Presidente del Global Institutes on Addictions, con sede a Miami. Considerato uno dei massimi esperti al mondo di dipendenze e dell’effetto neurologico delle sostanze stupefacenti, il prof. Bonci porterà la sua grande esperienza e competenza all’interno di Medical Facts su temi di attualità e interesse universale come le dipendenze.

Walter Ricciardi

Walter Ricciardi, ex presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Ordinario di Igiene presso l’Università Cattolica di Roma e rappresentante dell’Italia nell’executive board dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è stato recentemente nominato Presidente del Mission Board for Cancer istituito dalla Commissione Europea, l’organismo formato da 15 esperti che valuteranno e approveranno i finanziamenti per progetti di ricerca in ambito oncologico.

«Sono felicissimo dell’ingresso nel comitato scientifico di Medical Facts di due colleghi di prestigio internazionale, che potranno fare sentire la loro voce autorevolissima su argomenti che sono di grande attualità, come le dipendenze e gli aspetti di sanità pubblica. È per me un onore averli accanto nella lotta per una corretta informazione scientifica», ha commentato Roberto Burioni.

(Nella foto, da sinistra, Walter Ricciardi e Antonello Bonci)