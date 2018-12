Un’intuizione della Seconda guerra mondiale per spiegare la lotta al morbillo

Quello che sembra ovvio non è vero, e quello che è vero non sembra ovvio. Vale per i bombardieri e vale anche per il morbillo.

Siamo nel 1943 e sta infuriando la Seconda guerra mondiale. Gli alleati compiono quasi ogni giorno raid nel cielo della Germania nazista con i loro bombardieri, ma le cose non vanno come dovrebbero andare. La difesa aerea dei tedeschi è coriacea e la loro contraerea, che si giova dei letali cannoni da 88mm, è ben disposta, ottimamente addestrata e si oppone con grande efficacia.

Tra gli alleati serpeggia il pessimismo: stanno perdendo troppi bombardieri e se le cose continuano così, la situazione non promette nulla di buono. Bisogna fare qualcosa, ma non si sa cosa. Qualcuno suggerisce addirittura di diminuire il numero di persone che compongono l’equipaggio, per limitare le perdite, ma ovviamente non è questa la soluzione.

Le soluzioni degli alleati

Alla fine si decide di corazzare i bombardieri, ma siccome, ovviamente, ogni chilo di corazza è un chilo di bombe in meno, non si può proteggere tutta la fusoliera.

Non solo, la corazza è un’arma a doppio taglio: protegge, ma peggiora le prestazioni e rende il bombardiere più vulnerabile. Bisogna scegliere dove piazzare le protezioni, che bisogna usare con grande parsimonia. Non si può andare per tentativi, perché un errore potrebbe avere conseguenze fatali.

Dunque, per farlo ci si organizza in maniera impeccabile. Vengono incaricati addetti che, nel momento in cui i bombardieri alleati atterrano nella base da cui erano partiti, annotano la posizione dei colpi ricevuti. Dopo alcuni mesi di lavoro rigoroso e metodico, finalmente c’è a disposizione una mappa precisa delle zone più danneggiate dei bombardieri.

Il problema, insomma, sembra in via di soluzione: le zone più danneggiate sono state identificate e sono quelle da proteggere. Basterà farlo e le cose miglioreranno.

Qui entra in gioco Abraham Wald

Abraham Wald è nato nel 1902 nell’Impero austro-ungarico, che si dissolse nel 1918 alla fine della Prima guerra mondiale, e la sua lingua madre era proprio l’ungherese. È molto religioso, di religione ebraica, e non può frequentare la scuola elementare, perché il sabato è per lui una festività intoccabile: viene quindi istruito a casa dai suoi genitori.

Ottiene ottimi risultati, spostandosi a Vienna, dove prima si laurea e poi ottiene brillantemente un dottorato in matematica. È bravissimo, ma non riesce a fare carriera, a causa delle discriminazioni contro gli ebrei.

Alla fine un professore, che lo stima, riesce a farlo entrare alla facoltà di Economia, dove inizia a interessarsi di statistica. Ma è una tranquillità breve: nel 1938 i nazisti invadono l’Austria e Wald è costretto a spostarsi, insieme alla famiglia, come rifugiato negli Stati Uniti, che lo accolgono.

Ed è proprio a Wald, questo brillante matematico e statistico, che a un certo punto arrivano i dati riguardanti i danni dei bombardieri e le proposte di rinforzo delle fusoliere. Quello che agli altri appare scontato, alla sua mente addestrata ed esperta di statistica fa accendere una luce rossa: fermi tutti!

L’intuizione di Wald

Quello che sembra ovvio, ovvero il rinforzare le parti più colpite, sarebbe un errore gravissimo. Infatti, fa giustamente notare Wald, i danni vengono annotati nei bombardieri che sono atterrati alla base; tutti quelli che sono stati abbattuti sono precipitati da qualche parte e non possono essere osservati.

Per cui, non sono le zone più danneggiate quelle che devono essere rinforzate, ma l’esatto contrario. Perché i bombardieri colpiti nelle zone sane sono andati perduti, e quindi bisogna rinforzare non le zone più danneggiate, ma quelle che appaiono indenni.

Questo viene fatto e questo funziona perfettamente. Il lavoro di Wald in realtà è stato ancora più importante: è stato fondamentale per la nascita della cosiddetta ricerca operativa, una branca della matematica applicata della quale, purtroppo, chi vi scrive non è in grado di parlarvi per mancanza di competenza.

Tornando ai vaccini e al morbillo

A tutti voi appare chiaro che il ragionamento di Abraham Wald è correttissimo, anche se l’intuito suggeriva qualcosa di diverso. Quello che valeva per i bombardieri, vale oggi per il morbillo. Chi è morto (e morivano centinaia di bambini ogni anno nel nostro Paese negli anni ‘60), non può essere su Internet a dire: «Non mi è successo niente», mentre i vivi sono qui a straparlare.

Sentendo così tante persone dire: Ho avuto il morbillo e sono in perfetta salute», potremmo farci convincere che il morbillo è innocuo, ma faremmo lo stesso errore che avrebbero fatto i militari alleati, se non avessero trovato sulla loro strada una mente acuta come Abraham Wald, che li distolse da quello che sembrava ovvio, ma era invece profondamente sbagliato.

I bombardieri abbattuti non tornano alla base, chi è morto a causa del morbillo non è su Internet a portarci la sua tragica testimonianza. Quindi, così come gli alleati hanno scelto di corazzare le parti indenni dei loro bombardieri, noi dobbiamo vaccinare tutti i nostri bambini e, se necessario, vaccinare anche gli adulti.

Insomma, lo diceva anche Ippocrate che l’esperienza è ingannevole e l’errore è molto facile. La scienza, con il suo metodo, ci permette però di sbagliare il meno possibile, il che significa, alla fine della storia, salvare vite umane.

Roberto Burioni

(Foto di Icholakov)