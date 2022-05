“Leo e Giulia: Noi come voi!” è un progetto di divulgazione scientifica rivolto ai bambini della scuola primaria. Un cartone animato, scritto e ideato dalla professoressa Anna Odone, ordinario di igiene e direttrice della scuola di specializzazione all’Università di Pavia.

Ne parlano tutti, ma che cos’è un vaccino?

Questa è la domanda che il piccolo Leo, protagonista di questo nuovo episodio della serie, curioso e anche un poco dispettoso, rivolge alla sorella maggiore Giulia che con grande pazienza risponde, mentre sono sul pullman per andare a scuola, a tutte le richieste del fratellino. Protagonisti simpatici, storia e disegni avvincenti e lessico semplice e vicino ai bambini sono gli ingredienti per fare diventare Leo e Giulia una perfetta coppia di divulgatori scientifici per i più piccoli: i bambini possono, infatti, comprendere contenuti scientifici anche complessi, se veicolati con linguaggi adeguati.

Il primo episodio

Il primo episodio, uscito nel 2020 in pieno lockdown, nasceva dalla necessità di spiegare ai bambini cosa fosse COVID-19, come si trasmettesse l’infezione, cosa fosse una pandemia, e di far comprendere loro il razionale scientifico delle misure di contenimento adottate, inclusa la chiusura delle scuole che così drasticamente ed improvvisamente aveva modificato le loro giornate e limitato le possibilità di formarsi e socializzare.

Educazione sanitaria: pilastro fondamentale della sanità pubblica

«Considero l’educazione sanitaria un pilastro fondamentale della sanità pubblica» – commenta Anna Odone – «e sono convinta che rivolgersi direttamente ai bambini per trasmettere contenuti scientifici sia di estrema importanza. Oltre a riconoscere ai più piccoli il diritto all’informazione, possiamo fornire loro gli strumenti conoscitivi necessari per avere un ruolo attivo nel controllo del rischio infettivo, per farsi tramite di promozione della salute in famiglia, e, più in generale per diventare cittadini informati e consapevoli». Il progetto è stato realizzato dalle Università di Pavia e Vita-Salute San Raffaele di Milano, in collaborazione con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità. Tra i referenti scientifici del progetto, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, il Presidente ISS Silvio Brusaferro, il Direttore della Prevenzione del Ministero Gianni Rezza, il Presidente del Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni Carlo Signorelli e Roberto Burioni.

Dai più piccoli ai più grandi

In un momento in cui la vaccinazione anti COVID-19 nella fascia 5-11 anni in Italia sta registrando una fase di grande stallo con solo il 35% dei bambini vaccinati con ciclo completo, il virus che circola massivamente nella fascia di età scolare e la necessità di contrastare la resistenza dei genitori a vaccinare i propri figli, questo progetto svolge un ruolo educativo fondamentale. Speriamo, quindi, che “Leo e Giulia” possano continuare in futuro a spiegare ai bambini la sanità pubblica, possano entrare nelle scuole e, attraverso i bambini, nelle case e nelle famiglie, in un dialogo tra il mondo dell’educazione e quello della scienza che non potrà che essere sempre più serrato e proficuo.