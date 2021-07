Friuli, Sardegna e Bolzano le Regioni più colpite dal ceppo indiano, il 74,5 % dei casi risulta non vaccinato. Secondo l’assessore alla Sanità laziale D’Amato i dati sulle varianti nella regione sono coerenti con le stime a livello europeo, a Teramo la Asl invita alla prudenza.

Si diffonde sempre di più nelle Regioni italiane la variante Delta, o indiana, del Coronavirus, la cui stima di prevalenza a livello nazionale – ha reso noto ieri l’ISS con la pubblicazione del monitoraggio settimanale sulle varianti – è al 22,7%. I territori più colpiti sono il Friuli-Venezia Giulia (70,6%), la Sardegna (66,7%), la Provincia di Bolzano (60%), l’Abruzzo (56,3%) e le Marche (44,4%).

Con una nota pubblicata ieri, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ha fatto sapere che “l’ultimo studio dell’Istituto Spallanzani mostra come in un mese vi sia stato un incremento di 10 volte della proporzione di variante Delta sul territorio regionale, passando dal 3,4% della survey del 18 maggio al 34,9% di oggi. Il 74,5 % dei casi con variante Delta risulta non vaccinato. Una proporzione che raggiunge il 94% se si aggiungono anche i parzialmente vaccinati con una sola dose. A oggi”, ha aggiunto D’Amato, “la variante maggiormente presente resta la Gamma” o brasiliana, “con il 36,8% dei casi, a cui segue” l’indiana “Delta con il 34,9%” e l’inglese “Alfa con il 27,4%“. Il sondaggio, sottolinea D’Amato, è coerente con la stima a livello europeo dalla Ecdc. “Ecco perché occorre in questa fase completare i percorsi vaccinali con tutti i vaccini disponibili, che sono tutti efficaci contro le varianti se l’iter viene completato. L’altro aspetto riguarda il sequenziamento e il tracing“, e “su questo sono in corso i test sul 100% dei tamponi positivi“.

Quanto all’Abruzzo, la Regione ha fatto sapere che sono almeno cinque, di cui quattro in diversi punti del Teramano e uno a Lanciano (Chieti), i focolai di Covid-19 riconducibili alla variante Delta emersi negli ultimi giorni. Nel teramano, spiega la Asl locale, “siamo in attesa di altri sequenziamenti, ormai possiamo dire che la variante Delta circola in provincia. Insistiamo nel consigliare prudenza nei comportamenti, considerato che il contagio dal soggetto positivo alla variante Delta avviene con contatti anche brevi“. Il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia ha invitato i cittadini a “vaccinarsi, concludendo il ciclo con la seconda dose”. A Lanciano il focolaio riguarda undici persone legate tra loro da vincoli di parentela e da rapporti stretti. Solo per sei di loro è stato possibile procedere al sequenziamento del campione, che ha accertato il contagio da variante Delta.

Redazione Medical Facts

