Continua il nostro viaggio fantascientifico nell’universo dei simbionti. Oggi trattiamo Alien, pellicola del 1979 diretta da Ridley Scott. Una finestra sul complicato rapporto tra l’Uomo e i suoi parassiti.

Spazio, anno 2122. L’astronave Nostromo è diretta sulla Terra di ritorno da una lunga spedizione commerciale quando i membri dell’equipaggio vengono messi in allerta da Mother, l’intelligenza artificiale che controlla la missione. È stato infatti rilevato uno strano segnale di comunicazione proveniente da un pianeta sconosciuto. In casi come questo il regolamento parla chiaro: bisogna invertire la rotta e recarsi all’origine dell’emissione. Nonostante la riluttanza iniziale, dettata da un condivisibile senso di paura, gli astronauti si dimostrano ligi al dovere e atterrano sul pianeta ignoto.

Si imbattono quindi nel relitto di una nave aliena nella cui stiva il vice-capitano Kane scopre una raccolta di uova, che per forma e colori appaiono biologicamente attive. Improvvisamente da una di esse schizza fuori un organismo tentacolare che traforando il casco protettivo di Kane gli si avvinghia al volto, gettandolo in uno stato comatoso. Contravvenendo al protocollo che per evitare rischi di contaminazione intimerebbe di scappar via abbandonando l’uomo sul pianeta, questi viene invece portato in salvo dal resto dell’equipaggio sull’astronave, che riprende la propria rotta sulla Terra.

L’ufficiale scientifico della spedizione mette sotto osservazione in una camera appositamente isolata il vice-capitano in coma e l’alieno immobile a esso attaccato. Secondo le osservazioni dello scienziato si tratterebbe di un parassita che si mantiene in vita grazie all’intimo contatto fisico che ha instaurato con il corpo dell’uomo. A una delle visite successive nella camera d’isolamento l’alieno viene però ritrovato morto, staccato dal volto di Kane che si è a sua volta risvegliato dal coma, apparentemente senza nessuno strascico al di là di una feroce fame.

Alieno versus Uomo

Nell’ingurgitare il cibo che gli viene messo a disposizione dai compagni, l’uomo cade però in preda a forti spasmi finché il suo corpo non viene squarciato dall’interno da un organismo, questa volta non più tentacolare bensì semovente: l’organismo tentacolare avvinghiandosi al volto dell’uomo si era introdotto nel suo corpo per trarne nutrimento e crescere sino ad uscirne ed ucciderlo una volta raggiunto questo nuovo stadio di crescita.

Alla vista degli astronauti l’alieno striscia via nascondendosi nei meandri dell’astronave. Ha così inizio una caccia reciproca tra l’equipaggio da una parte e l’alieno solitario dall’altra nel bel mezzo dello spazio. Una convivenza pacifica appare impossibile: tutto suggerisce che la sopravvivenza di una delle due forze in campo implicherà la scomparsa dell’altra.

I Parassiti nella realtà

Come spesso accade in fantascienza, anche la sceneggiatura di Alien parte da un fenomeno reale per poi trasfigurarlo in chiave artistica. In questo caso il parassitismo. Con il termine parassitismo (dal greco παρά “presso”, σῖτος “cibo” – “mangiare presso”) si intende una particolare relazione di simbiosi tra due organismi in cui uno dei due, il parassita, trae vantaggio dall’altro, l’ospite, danneggiandolo. Il parassita estorceprotezione fisica, nutrimento e supporto nel proprio ciclo riproduttivo da parte dell’ospite che nell’assolvere a queste funzioni si indebolisce e talvolta perde la propria capacità riproduttiva o va incontro a morte.

Non tutti i parassiti sono però uguali: a seconda del sito di contatto con il proprio ospite distinguiamo l’ectoparassita (si pensi a pulci e sanguisughe), che si installa sulla superficie esterna o in cavità facilmente accessibili quali naso e bocca, dall’endoparassita (alcuni vermi o la flora batterica intestinale), che si insinua nelle cavità più interne, nei tessuti o in alcuni casi addirittura nelle cellule del proprio ospite.

Inoltre, mentre alcuni parassiti non riuscirebbero a sopravvivere in assenza del proprio ospite, i cosiddetti parassiti obbligati, altri, detti facoltativi, possono anche condurre una vita indipendente. Il parassitismo rappresenta uno stile di vita trasversale in Natura, adottato da diversi batteri, protozoi, funghi, animali e piante. A questi parassiti vanno aggiunti i virus, entità biologiche parassitarie per eccellenza, “vivi” soltanto in relazione al proprio ospite.

Alle specie bersaglio di parassitismo non sfugge quella umana, per la quale, senza considerare tutto il resto, già soltanto tra protozoi ed elminti si contano più di 400 diversi organismi parassiti.

Diverse strategie d’attacco

La celebre scena di Alien in cui il parassita si attacca come una ventosa al viso dell’imprudente astronauta per poi iniettarsi nel suo corpo è certamente fantasiosa, ma custodisce un elemento di verità: alcuni parassiti, tra cui diversi vermi nematodi e funghi raggiungono ed infettano l’ospite per contatto diretto.

Altri parassiti scelgono invece una via più subdola: infettano un ospite primario annidandosi nei suoi tessuti per poi passare ad un ospite secondario nel momento in cui questo si ciba della carne infetta. È questo il caso del Toxoplasma gondii, protozoo responsabile della toxoplasmosi, che l’uomo contrae ingerendo la carne cruda di animali infetti o entrando a contatto con le feci dei gatti, ospiti nei quali questo parassita è in grado di riprodursi.

Esiste infine una terza strategia: passare da un ospite all’altro tramite un cosiddetto vettore, un ospite intermedio che funge da mezzo di trasporto per il parassita. Si pensi ai protozoi del genere Plasmodium, responsabili della malaria, che sfruttano l’istinto delle zanzare Anopheles a nutrirsi del sangue per passare da un essere umano all’altro.

Così come varie sono le strategie escogitate dai parassiti per conquistare i rispettivi ospiti, altrettanto molteplici sono le ripercussioni che tale interazione scatena nell’ospite e nel parassita. Di questo parleremo del prossimo appuntamento qui su Medical Facts.

Alessandro Migliara

Fonti:

Parassitologia medica illustrata. Gabriella Cancrini. Edra(2017)

An Introduction to Parasitology. Matthews BE. Cambridge University Press (2008)

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.