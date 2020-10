Il virus del papilloma umano (HPV) è un virus che si trasmette per via sessuale. Ne esistono più di cento tipi diversi e nella maggior parte dei casi l’infezione regredisce spontaneamente, ma alcuni, detti ad alto rischio oncologico, sono responsabili di un tumore frequente nelle donne (nel mondo è secondo solo a quello della mammella): il cancro della cervice uterina.

Il cancro della cervice uterina non solo è frequente, ma è anche molto pericoloso. Per fortuna abbiamo dalla nostra parte due efficacissimi metodi per prevenirlo. Uno è quello di sottoporsi allo screening (il Pap-test o l’HPV-test) che permette la diagnosi precoce del tumore in uno stadio in cui, se si viene trattati, la percentuale di guarigione è davvero altissima. Grazie all’esistenza dei programmi di screening organizzati a livello nazionale l’incidenza e la mortalità legate a questa patologia, ormai da molti anni, sono nettamente calate. Il secondo è il vaccino, che si è dimostrato essere sicuro ed efficace.

Lo studio sul New England Journal of Medicine

A ulteriore riprova di come questo vaccino sia davvero molto efficace, è appena uscito un nuovo articolo sul New England Journal of Medicine i cui risultati si potrebbero anche non commentare, perché sono così eclatanti che quasi parlano da soli. Lo studio è stato condotto in Svezia, dove il programma di vaccinazione contro l’HPV è attivo, a livello nazionale, dal 2006 ed è basato su un campione enorme: 1.672.983 donne di età compresa fra i 10 e 30 anni, di cui 527.871 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino durante tutto il periodo dello studio. Nel gruppo delle donne vaccinate il cancro della cervice uterina è stato diagnosticato in 19 casi, mentre nell’altro gruppo in ben 538 casi. I ricercatori, per fare in modo che i risultati non venissero influenzati da variabili esterne tra cui l’età, la residenza o il livello educazionale, hanno fatto dei calcoli statistici dai quali è emerso come la vaccinazione prevenga il 63% dei casi di tumore della cervice uterina. E non è finita qui: tenendo conto dell’età, fra le ragazzine vaccinate prima dei 17 anni la vaccinazione è arrivata a prevenire addirittura l’88% dei casi di tumore.

Questi dati, come ho detto, parlano da soli: il vaccino contro l’HPV è davvero molto efficace. Purtroppo, però, in Italia (dove abbiamo un programma nazionale che prevede la vaccinazione gratuita delle ragazze e dei ragazzi durante il dodicesimo anno di età) la copertura vaccinale non raggiunge neanche il 50%, ben al di sotto della soglia ottimale prevista dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale del 95%. Quindi mi chiedo: quali dati ci servono, ancora, per capire che questa vaccinazione – come le altre – è fondamentale?

Renata Gili

Fonti:

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1917338

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.