Un vaccino purtroppo ancora non c’è, ma, come vi abbiamo raccontato recentemente, la scienza ha vinto molte battaglie contro il virus HIV e i suoi successi sono stati eclatanti.

Le terapie contro l’HIV sono ormai davvero efficaci e permettono di vivere a lungo senza sviluppare la malattia AIDS e di ridurre al minimo il rischio di contagio. Non siamo ancora riusciti, però, a eliminare il virus e, dunque, le strategie di prevenzione sono fondamentali.

Trasmissione dalla madre al figlio

La trasmissione del virus HIV può avvenire, oltre che attraverso i rapporti sessuali e il sangue, dalla madre al figlio durante la gravidanza e l’allattamento. Una delle prime e più lampanti vittorie in termini di prevenzione è stata proprio quella inerente a quest’ultima modalità di trasmissione, il cui pericolo – in assenza di terapia – è molto alto: circa il 50% di possibilità. Grazie ai farmaci antiretrovirali non solo il rischio si è ridotto ma si è addirittura quasi azzerato per tutte le donne che prendono costantemente la terapia prima della gravidanza. Per annullare completamente la possibilità di contagio del figlio da parte della madre, l’obiettivo dovrebbe essere quello di diagnosticare il 95% delle donne HIV positive in gravidanza o allattamento: solo conoscendo il proprio stato infettivo, infatti, è possibile essere trattati e fare in modo che il neonato sia al sicuro. Le donne in gravidanza o allattamento sieropositive che assumono i farmaci sono, fortunatamente, sempre di più: siamo sulla buona strada per eliminare del tutto questo rischio.

Trasmissione sessuale

Oltre all’importantissimo utilizzo del preservativo e al fatto che – se trattato correttamente – un individuo sieropositivo non trasmette il virus al partner sessuale -, un altro strumento fondamentale di prevenzione è la cosiddetta profilassi pre – esposizione (PrEP). Questo consiste nell’assumere farmaci antiretrovirali da parte di persone sieronegative (quindi non contagiate) ma ad alto rischio di contrarre l’HIV (per esempio coppie in cui uno dei due individui è sieropositivo e l’altro no, persone con partner multipli che non si proteggono con il preservativo e di cui non si conosca lo stato infettivo, uomini che fanno sesso con uomini – questo tipo di rapporto sessuale è a più alto rischio di trasmissione – senza proteggersi). Diversi studi dimostrano che, se utilizzata nel modo corretto, questa terapia può eliminare il rischio di contrarre l’infezione da parte del soggetto non contagiato.

Anche negli adolescenti e nei giovani adulti

Inizialmente la profilassi pre – esposizione era indicata solo per gli adulti ma, negli ultimi anni, l’indicazione è stata allargata anche agli adolescenti. Di recente pubblicazione sulla rivista scientifica JAMA Pediatrics è una revisione della letteratura che fa proprio il punto sull’uso di tale strategia preventiva fra gli adolescenti e i giovani adulti ad alto rischio di contrarre l’HIV negli Stati Uniti, fascia d’età in cui l’incidenza dell’infezione è molto alta (seconda solo a quella fra i 25 e i 34 anni). A tal proposito è interessante sapere che un sondaggio condotto nel 2017 nelle scuole superiori aveva rivelato che circa un terzo degli studenti è sessualmente attivo e più del 40% di questi hanno rapporti sessuali non protetti. Solo il 9%, però, si è sottoposto a un test per la diagnosi dell’HIV. Fra gli adolescenti e i giovani adulti ad alto rischio di contrarre l’HIV, però, l’uso della profilassi pre – esposizione è molto basso e, spesso, l’informazione su questa possibilità è scarsa.

Se da un lato può mancare fra i cittadini (che siano più o meno giovani) la consapevolezza dell’importanza della prevenzione in ambito sessuale (per esempio, sull’uso del preservativo che protegge non solo dall’HIV ma dalla gran parte delle malattie trasmesse sessualmente), dall’altra quello dei rapporti sessuali è un argomento che non è indagato a sufficienza da parte di noi medici. È importante, infatti, che il rischio dell’esposizione sessuale venga ricercato, soprattutto dal medico di famiglia che conosce bene i propri pazienti ed è in grado di instaurare un rapporto più profondo e basato sulla fiducia: solo in questo modo si possono individuare le persone a più alto rischio e proporre, oltre che di sottoporsi ad un test per la diagnosi dell’HIV, le strategie preventive più idonee alla singola persona.

Renata Gili

