Il valore altissimo di letalità nel nostro Paese è molto probabilmente legato a parametri relativi a come contiamo i casi. Dobbiamo, comunque, tenerne conto e usarlo come sprone a continuare quanto stiamo facendo. Sia noi sanitari in ospedale, che ognuno di voi nelle case.

Siamo entrati nella quarta settimana dal primo caso di COVID-19 a trasmissione locale identificato nel nostro Paese (il trentottenne di Lodi, per intenderci). Da allora, i casi sono letteralmente esplosi: onestamente anche ben al di là delle più grigie previsioni di chi, come noi, temeva questa eventualità e da mesi vi metteva in guardia da essa. C’è, però, un dato chiaramente fuori scala: quello del numero di morti rispetto al numero di casi diagnosticati. La cosiddetta “letalità” o “case fatality rate” che, mentre scriviamo, si attesta al 7,2% nel nostro Paese: un valore decisamente fuori scala rispetto a quanto si è osservato nel resto del Mondo. Perché questo?

Italia e Corea del Sud

Questo valore è ancora più impressionante se paragonato, per esempio, a quello della Corea del Sud, una Nazione a noi vicina sia dal punto di vista del numero di abitanti (sono poco più di 50 milioni a fronte dei nostri 60) che, per quel che riguarda questa epidemia, dal fatto che ci ha “anticipato” di circa un paio di settimane in termini di diffusione del contagio. Il valore di letalità in quel Paese si attesta a poco meno dell’1% (0,89%).

È utile riflettere su questa discrepanza e provare a formulare delle ipotesi sul perché si osservi questo. Sono possibili diverse chiavi di lettura, che potremmo definire di tipo virologico, assistenziale e epidemiologico.

Possibile spiegazione virologica

Una prima possibile spiegazione è che il virus che sta circolando da noi sia più “cattivo” di quello che sta circolando in Corea del Sud. Questo tipo di spiegazione, però, non trova conferma negli studi che stiamo conducendo sulle caratteristiche del virus a livello mondiale. Piccoli cambiamenti nel suo patrimonio genetico sono già comparsi ma nessuno tale da giustificare in modo chiare una maggiore “aggressività” del “ceppo italiano”. È sicuramente necessario ampliare il numero di sequenze disponibili ma i dati attuali ci portano a escludere questa prima ipotesi.

Possibile spiegazione assistenziale

L’altra possibile spiegazione è che in Corea del Sud siano in grado di gestire meglio l’emergenza. Anche questa ipotesi deve essere scartata. I nostri colleghi clinici, i rianimatori in primis, sono riconosciuti come all’avanguardia a livello mondiale, soprattutto per quel che riguarda il supporto della funzione respiratoria (l’aspetto più importante nella gestione di questa emergenza). Non abbiamo nulla da invidiare al resto del Mondo. Per farvi un esempio, è capitato molto spesso che colleghi da Seul venissero – anche qui al San Raffaele – a fare corsi di aggiornamento. Lo sforzo che chi è in primissima linea sta compiendo è immane e a loro va tutto il nostro supporto e la nostra ammirazione. Il livello di saturazione delle Terapie Intensive (più del 75% dei letti in Lombardia sono, per esempio, attualmente occupati da pazienti affetti da COVID-19) è sicuramente un problema da gestire ma nessuno può avere dubbi sui livelli di assistenza che si stanno offrendo. Lo sforzo di tutti, come diciamo da giorni, deve essere quello di evitare il contagio proprio per dare un po’ di ossigeno (è il caso di dirlo) ai nostri rianimatori. Anche questa ipotesi possiamo, quindi, accantonarla.

Possibili spiegazioni epidemiologiche

Restano, quindi, fra le varie possibili, delle spiegazioni epidemiologiche che potranno essere confermate in modo certo quando questa tempesta sarà passata. La prima, più ovvia, è quella legata all’età media nel nostro paese e alla socializzazione degli anziani, e di questo vi parleremo molto presto in un video qui su Medical Facts.

Altre anomalie si rilevano confrontando due fra le regioni più colpite del nostro Paese: la Lombardia e il Veneto. Se confrontiamo la letalità di queste due regioni ci accorgiamo che, a fronte di un 9,1% in Lombardia, in Veneto il valore si attesta al 2,6%. Un valore inferiore di tre volte e mezzo.

Abbiamo più volte detto che la letalità è fortemente influenzata da come si diagnosticano i casi. Possiamo dire che, dal punto di vista quantitativo, le due regioni non sono molto lontane: sono le due che hanno fatto il maggior numero di tamponi in Italia e il loro numero non è drammaticamente diverso (32.700 in Lombardia e 25.700 in Veneto). Quello che colpisce è la diversa percentuale di positivi: 30% in Lombardia a fronte del 6% in Veneto. Perché questo? Sicuramente perché l’infezione è molto più diffusa nella prima regione, ma anche per un altro motivo: l’ondata massiccia di infezioni ha portato a effettuare in Lombardia un maggior numero di tamponi sui pazienti più gravi. A conferma di questo è il dato relativo al “destino” dei pazienti nelle due regioni: in Lombardia più del 60% (60,8%) dei pazienti con tampone positivo ha richiesto l’ospedalizzazione; in Veneto “solo” poco più del 32% (32,2%). In altre parole, il numero di casi in Lombardia è probabilmente molto maggiore, e verosimilmente la letalità nelle due regioni è simile: quello che è diverso è il numero di pazienti infettati che viene rilevato. Pochi in Lombardia, di più in Veneto. In altre parole in Lombardia si vede solo la punta (meno fortunata) dell’iceberg

Questo dato non deve tranquillizzarci. Come abbiamo avuto modo più volte di dire in tempi non sospetti, anche una letalità ai “livelli coreani” può causare immensi danni a causa dell’estrema facilità di trasmissione di questo virus. I fatti purtroppo stanno confermando i nostri timori.

Questo dato deve rafforzare, deve rendere granitica la convinzione di ognuno di noi in quanto stiamo facendo per rallentare il contagio. È l’arma più forte che abbiamo a disposizione contro questo virus.

Facciamolo insieme e non diamo retta alle notizie che arrivano da altre regioni del nostro continente. I dati sull’andamento dell’epidemia che provengono dalla Cina e, per l’appunto, dalla Corea del Sud dimostrano che è l’unica via percorribile per limitare i danni in termini di vite umane. Non sono solo numeri: sono l’unica cosa che davvero ci deve stare a cuore in questo momento.

Roberto Burioni e Nicasio Mancini

